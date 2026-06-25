櫻坂46佐藤愛桜、19歳の瑞々しい魅力 「任せたよ」武元唯衣からの言葉を胸に未来への決意
櫻坂46の佐藤愛桜（19）が、30日発売の『blt graph.vol.115』（東京ニュース通信社）の裏表紙・中面グラビアに登場する。
【写真】センターとしての魅力を爆発させた佐藤愛桜
15thシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」収録の四期生曲「We got your back」でセンターを務める佐藤。どこか懐かしい空気が流れる住宅街や公園、趣ある古民家を舞台に、佐藤の瑞々しい魅力を切り取った。
普段のイメージではあまり見ることのないキャップ姿も披露し、新たな魅力をのぞかせる。少女らしい無垢な表情と、ふとした瞬間にのぞく大人びた眼差し、その両方を収めたグラビアとなっている。
インタビューでは、四期生ライブを経て深まった同期との絆や、15thシングル収録の四期生曲「We got your back」でセンターを務めることへの思いについて語った佐藤。卒業した武元唯衣から掛けられた「これからの櫻坂46は愛桜ちゃんに任せたよ」という言葉を胸に、自身が見据える未来に向けての決意を明かしてくれた。
なお、同グループの山崎天（崎＝たつさき／20）は表紙＆巻頭に登場する。
【写真】センターとしての魅力を爆発させた佐藤愛桜
15thシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」収録の四期生曲「We got your back」でセンターを務める佐藤。どこか懐かしい空気が流れる住宅街や公園、趣ある古民家を舞台に、佐藤の瑞々しい魅力を切り取った。
インタビューでは、四期生ライブを経て深まった同期との絆や、15thシングル収録の四期生曲「We got your back」でセンターを務めることへの思いについて語った佐藤。卒業した武元唯衣から掛けられた「これからの櫻坂46は愛桜ちゃんに任せたよ」という言葉を胸に、自身が見据える未来に向けての決意を明かしてくれた。
なお、同グループの山崎天（崎＝たつさき／20）は表紙＆巻頭に登場する。