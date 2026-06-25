◇W杯北中米大会1次リーグC組 モロッコーハイチ（2026年6月24日 アトランタ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグC組最終第3戦で、24日（日本時間25日）にハイチ（FIFAランク83位）がモロッコ（同7位）と対戦。前半10分に先制し、今大会初得点＆52年ぶりの歴史的得点を記録した。

52年ぶりに本大会出場を果たしたハイチ。しかしここまで勝点の獲得はかなわず、すでに敗退が決定している。

今大会ラストマッチでアフリカの強豪モロッコと対戦した。前半10分に試合を動かした。

右サイドからのクロスに反応したFWレニー・ジョゼフ（フェレンツバロシュ）が右バックヒールで合わせて、オウンゴールの形で先制に成功した。

ハイチの本大会での得点は、74年西ドイツ大会以来52年ぶりとなった。

前半39分に同点に追いつかれたが、4分後の前半43分にFWウィルソン・イシドールのミドルシュートで勝ち越しに成功。

前半アディショナルタイムに再び同点に追いつかれて、2ー2の同点で前半が終了した。

ハイチが本大会で1試合に複数得点するのは史上初となった。