Netflix話題作出演の人気ダンサーが栄冠 「新時代クイーン誕生プロジェクト」グランプリ決定 6Pのグラビア掲載など特典も発表
六本木のエンタメショークラブ「Super Spark TOKYO（通称：すぱすぱ）」と、『週刊プレイボーイ』公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」による共同オーディション「新時代クイーン誕生プロジェクト」が幕を閉じ、グランプリと審査員特別賞の受賞者が決定した。グランプリにはAMO、審査員特別賞にはANNAが選ばれた。
【写真】受賞特典の写真集 “本気”な表情で美バスト披露のAMO
同オーディションには、「63ANGEL（旧バーレスク東京）」の姉妹店である「Super Spark TOKYO」に所属する22人のダンサーが参加。ユーザー投票に加え、公式YouTubeやTikTokで公開された個別PR動画の再生数によって順位が決まるサバイバル形式で実施された。
日本国内だけでなく台湾や韓国からも注目を集める中、激戦を勝ち抜いたのがAMOだった。AMOは静岡県出身、身長150センチ。六本木のショークラブで人気を集めるダンサーで、Netflixで配信中のヤンキーたちによる恋愛リアリティーショーへの出演でも話題となり、日本のみならずアジア圏でも支持を広げている。
グランプリ特典として、6月29日発売の『週刊プレイボーイ』28号に6ページのグラビア掲載が決定。同日にはデジタル写真集『本気上等！』も発売される。また、8月13日に開催される「63ANGEL」第3部公演へクイーンとして出演することも決まった。
一方、審査員特別賞に選ばれたANNAも静岡県出身で、身長155センチ。「Super Spark TOKYO」の人気ショーダンサーとして活躍している。受賞特典として、デジタル写真集『ANNA LOG』が6月29日に発売される。
【写真】受賞特典の写真集 “本気”な表情で美バスト披露のAMO
同オーディションには、「63ANGEL（旧バーレスク東京）」の姉妹店である「Super Spark TOKYO」に所属する22人のダンサーが参加。ユーザー投票に加え、公式YouTubeやTikTokで公開された個別PR動画の再生数によって順位が決まるサバイバル形式で実施された。
グランプリ特典として、6月29日発売の『週刊プレイボーイ』28号に6ページのグラビア掲載が決定。同日にはデジタル写真集『本気上等！』も発売される。また、8月13日に開催される「63ANGEL」第3部公演へクイーンとして出演することも決まった。
一方、審査員特別賞に選ばれたANNAも静岡県出身で、身長155センチ。「Super Spark TOKYO」の人気ショーダンサーとして活躍している。受賞特典として、デジタル写真集『ANNA LOG』が6月29日に発売される。