高橋英樹、“出汁がきいた”煮野菜の手作り朝食を披露「胃腸に優しいご飯」「野菜たっぷりで健康的ですね」
フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（82）が22日、自身のブログを更新。“体に優しい”手作り朝食を紹介した。
【写真】「健康的」“出汁がきいた”煮野菜の手作り朝食を披露した高橋英樹
早朝から定期検診を受けたという高橋は、「美味しい出汁がとれたので、、」と出汁のきいた汁に根芋、そら豆、じゅんさい、ほうれん草などがたっぷり入った栄養満点のスープを手作り。餅を入れて雑煮椀風にアレンジした妻・美恵子さん用のスープも披露した。
食卓にはほかにも、マヨネーズがかかったブロッコリーとパンが添えられており、そのほか牛乳、ブルーベリーヨーグルト、オレンジジュース、サクランボを食したことも報告。健康的な食事に気を配る高橋らしい朝食を紹介した。
コメント欄には「身体に優しい」「胃腸に優しいご飯ですね」「野菜たっぷりで健康的ですね」などの声が寄せられている。
【写真】「健康的」“出汁がきいた”煮野菜の手作り朝食を披露した高橋英樹
早朝から定期検診を受けたという高橋は、「美味しい出汁がとれたので、、」と出汁のきいた汁に根芋、そら豆、じゅんさい、ほうれん草などがたっぷり入った栄養満点のスープを手作り。餅を入れて雑煮椀風にアレンジした妻・美恵子さん用のスープも披露した。
食卓にはほかにも、マヨネーズがかかったブロッコリーとパンが添えられており、そのほか牛乳、ブルーベリーヨーグルト、オレンジジュース、サクランボを食したことも報告。健康的な食事に気を配る高橋らしい朝食を紹介した。
コメント欄には「身体に優しい」「胃腸に優しいご飯ですね」「野菜たっぷりで健康的ですね」などの声が寄せられている。