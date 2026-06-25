利便性に優れた原付二種モデル

台湾スズキは2026年6月、排気量124ccの原付二種スクーター「SUI」の新型モデルを発表しました。

SUIは、「K-CarのDNAを満載。楽しさこそが本当の目的地」というコンセプトのもとで開発されました。

【画像】超カッコいい！ 台湾スズキが展開する「SUI」最新モデルです！ 画像で見る（22枚）

日本の軽自動車（K-car）が持つ積載スペースや実用的なデザイン、そして機動性といった解放的な精神を受け継いでいます。

モデル名の「SUI」は、台湾語で「最も美しい／カッコいい」を意味する言葉とかけられています。

生活に密着したデザインと実用的な装備が大きな特徴です。足元には長さ400mm、幅260mmの広々としたフロアボードが確保されており、快適なだけでなく荷物の積載時にも安定感があります。

シート下のトランクスペースはフラットな設計で、ジェットヘルメットを収納してもなお日常の用品を積載できる容量を持っています。

フロントには開口部が広く深いオープンタイプのインナーラックを備え、600ccのドリンクも収納可能です。さらに、凹凸のある道でも荷物の脱落を防ぐコンビニフックも装備されています。

快適性と安全性にも配慮が行き届いています。シート高は750mmの低設計で足つき性が良く、いつでも足がしっかりと地面に着く安心感を提供します。シート自体も長さ700mm、幅360mmの広くて厚みのあるフラットシートが採用され、快適な乗り心地を実現しています。

足回りには、同クラスで唯一となる3段階調整式のツインリアショックを搭載し、二人乗りや荷物積載時でも優れた安定性を発揮します。

ブレーキはフロントに制動力と冷却性を高めるベンチレーテッドディスク設計の200mmディスクブレーキ、リアに機械式ドラムブレーキを装備。

このほか、大型バイククラスのダブルスロットルワイヤーが採用され、アクセルの確実な操作とワイヤー戻り不良による暴走リスクを防止します。

また、広範囲を照らす大型ヘッドライトや視認性の高いLEDテールランプも備わっています。

エンジンには、スズキ独自のSEP（SUZUKI ECO PERFORMANCE）高効率エンジンを搭載しています。このエンジンは軽量・コンパクト、静粛・低騒音、省エネ・低燃費、そして強力な加速性能を誇り、最高出力8.8 PS／7000 rpm、最大トルク9.6 Nm／6000 rpmを発揮します。

カラーバリエーションは、「ソーダブルー」「レモンイエロー」「チタングレー」「タイミルクティーレッド」「抹茶グリーン」「ポメロイエロー」「パルメザンホワイト」「カラントブラック」の全8色が用意されています。

台湾における価格は、自賠責保険などの諸費用込みで7万7000元（日本円で約39万円／2026年6月下旬のレート）です。