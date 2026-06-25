物価高や海苔の価格高騰を背景に、コンビニエンスストアで「海苔なしおにぎり」の販売が広がっています。一方で、海苔離れが懸念される中、これまであまり海苔を食べなかった層に向けた新たな商品も登場しています。

■コンビニ各社の「海苔なし」おにぎり ファミリーマートでは売場の2割

コンビニの定番商品、おにぎりのコーナーで今、注目されているのが「海苔なし」の顔ぶれです。

東京・港区にあるファミリーマートの店舗では、今や売り場の2割ほどを海苔なしのおにぎりが占めているといいます。ファミリーマートでは、海苔ありから海苔なしにすることで35円ほど安く販売できているということです。

他の大手コンビニも海苔なしおにぎりを展開しており、セブンイレブンは新商品を順次販売しています。ローソンでも売り場全体のおよそ3割を占めるほどになっています。

コンビニ各社は、安く販売できる海苔なしおにぎりに力を入れているのです。

■海苔の生産量 2025年度はピーク時の半分ほどに減少見込み

一方、神奈川県横浜市のスーパーでは、海苔を使ったおにぎりが並びますが、種類によってはコンビニの海苔なしおにぎりより高いものもあります。店もお客さんも、食卓に欠かせない海苔の価格に頭を悩ませています。

食品バイヤー 久保田浩二さん：

「ここ2、3年の間で1.5倍から2倍ぐらい、どんどん値段自体は上がっています」

客：

「海苔は大好きですから、ごはんのうえにちょっとのっけて食べます。だんだん高くなっていますが、そんなことは考えずに買っちゃいますね。生活必需品だから。もう少し安くなってほしいです」

不作などの影響で近年、価格の高騰が続く海苔。全国漁連のり事業推進協議会によりますと、2001年度におよそ100億枚あった海苔の生産量は、2025年度は54億枚と半分ほどに減少する見込みです。海苔1枚あたりの平均価格は10円から17円に高騰しています。

スーパーでは、市場の価格が安くなったタイミングで仕入れるなどの工夫も行っているそうですが、お客さんの海苔離れが懸念されています。

食品バイヤー 久保田浩二さん：

「品ぞろえとして用意している商品は、数年前と比べると格段に低迷しているなと。値段が上がれば上がるほど、高価格になった分は手が出しづらくなっている商品になっているのを、すごく顕著に感じます」

■ドン・キホーテはPB21品展開 若者向けの新商品で“海苔離れ”防ぐ

こうした中、ディスカウント大手「ドン・キホーテ」は、海苔の売り場を大々的に展開しています。東京・板橋区の店舗では、ハニーバター味やにんにく風味など、プライベートブランドだけでも21品を販売しています。

客：

「（海苔は）お弁当やおにぎりのイメージが強かったですが、今のは何にかけてもおいしいです。自分がお酒を飲むようになって、おつまみにもなるなと思っています」

海苔メーカーも力を入れています。ふりかけるタイプの「ジャバンのり」は、細かいフレーク状になっていてご飯だけでなく麺やサラダのトッピングにも使えます。

また、バリバリとした食感が楽しめるおつまみタイプの海苔も登場。“海苔離れ”を防ぐため、新たな顧客開拓を目指しているといいます。

大森屋 営業企画部 植田宏志部長：

「比較的若年層をメインターゲットに、そういった方々にも海苔の良さを知ってもらって、消費の拡大につなげていただきたいと思って販売しています」

これまであまり海苔を食べてこなかった若い人たちにも、そのおいしさが伝わり始めているようです。

（6月24日『news every.』より）