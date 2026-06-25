24日夜、大阪市鶴見区の路上で、配達作業のため停車していた車を盗もうと男が発進させ、配達員の男性を100メートル以上ひきずったあと逃走しました。男性は頭を強く打つなどして病院に運ばれています。

警察は強盗殺人未遂の疑いで、逃げた男の行方を捜査しています。

24日午後7時ごろ、大阪市鶴見区鶴見3丁目の路上で、「車にしがみついていた男性が振り落とされて倒れている」と通行人の男性から警察に通報がありました。

警察によりますと、52歳の配送業の男性が配達のため車を止めていたところ、男が突然、運転席に乗り込み車を発進させました。男性は助手席側の窓に手をかけて車を止めようとしましたが、男は車を西の方向に発進して男性を100メートル以上ひきずり、転倒させ、そのまま逃走したということです。

男性は病院に運ばれましたが、頭を強く打つなどし、手当てを受けているということです。

＜逃げた男の特徴＞

・20歳くらいの細身

・黒の短髪姿

・めがねを着用

・グレーの上衣を着用

警察は強盗殺人未遂事件として、逃げた男の行方を捜査しています。