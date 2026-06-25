元乃木坂46梅澤美波、卒業後初テレビ出演決定 慕う先輩・松村沙友理と「サンデー・ジャポン」でトーク繰り広げる
【モデルプレス＝2026/06/25】乃木坂46を卒業した梅澤美波が6月28日に生放送されるTBS系「サンデー・ジャポン」（毎週日曜あさ9時54分〜）に出演することが決定。卒業後初のテレビ出演となる。
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5月21日、東京ドームで開催されたライブで、同グループを卒業した梅澤は2016年9月加入の3期生で、2023年からは3代目キャプテンとしてグループを牽引していた。約9年8か月の乃木坂人生に幕を下ろし、新たな一歩を踏み出した梅澤が同番組で“グループ卒業後初”のテレビ出演。梅澤が慕う元乃木坂46・1期生の松村沙友理と共演する。グループ在籍時から縁のある2人は、MCの爆笑問題や共演者とどのようなトークを繰り広げるのか。
同番組は、1週間のニュースを総まとめ。爆笑問題＆超辛口パネラーに旬なゲストを加え、独自取材と激アツトークでお送りする。
MC：爆笑問題（太田光・田中裕二）
進行：若林有子アナウンサー（TBS）
レギュラー（※５０音順）：デーブ・スペクター、細野敦弁護士
準レギュラー：杉村太蔵
ゲスト（※５０音順）：梅澤美波、松村沙友理ほか
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◆梅澤美波、乃木坂46卒業後初テレビ出演
5月21日、東京ドームで開催されたライブで、同グループを卒業した梅澤は2016年9月加入の3期生で、2023年からは3代目キャプテンとしてグループを牽引していた。約9年8か月の乃木坂人生に幕を下ろし、新たな一歩を踏み出した梅澤が同番組で“グループ卒業後初”のテレビ出演。梅澤が慕う元乃木坂46・1期生の松村沙友理と共演する。グループ在籍時から縁のある2人は、MCの爆笑問題や共演者とどのようなトークを繰り広げるのか。
同番組は、1週間のニュースを総まとめ。爆笑問題＆超辛口パネラーに旬なゲストを加え、独自取材と激アツトークでお送りする。
◆出演者
MC：爆笑問題（太田光・田中裕二）
進行：若林有子アナウンサー（TBS）
レギュラー（※５０音順）：デーブ・スペクター、細野敦弁護士
準レギュラー：杉村太蔵
ゲスト（※５０音順）：梅澤美波、松村沙友理ほか
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