香取慎吾主演「高校生家族」公開日決定 全力で青春を謳歌する“家谷家”特報映像＆ティザービジュアル解禁
【モデルプレス＝2026/06/25】俳優・歌手の香取慎吾が主演を務める映画「高校生家族」の全国公開日が2027年1月8日に決定。あわせて、ティザービジュアルと特報映像が公開された。
【写真】香取慎吾・仲里依紗ら、高校生役で部活励む特報映像
2020年から2023年まで「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載され、その名の通り“家族全員が高校生になる”という前代未聞の設定と、仲間りょう氏ならではの独特な台詞回し、誰も傷つけない優しい笑いで多くの読者を魅了した人気漫画「高校生家族」（集英社ジャンプコミックス刊）。この人気漫画を実写映画化した本作が、2027年1月8日に全国公開することが決定した。
2026年2月に実写映画化が発表されるや否や、「高校生家族実写映画化マジ！？！？」「高校生家族がトレンド入りしてて『アニメ化か？』と思ったら実写映画かよ！？」「高校生家族映画か〜〜〜〜実写映えは確実なので嬉しいぜ」「あまりにも正しいキャスティングだし、映画見たくなってきたね高校生家族」などSNS上でも話題を呼んだ本作。監督は「おっさんずラブ」シリーズ、「極主夫道」、「Gメン」の瑠東東一郎氏、脚本はヨーロッパ企画の上田誠氏。主演・香取をはじめ、仲里依紗、齋藤潤、永尾柚乃、そして俳優猫・大福ら個性豊かなキャストが集結し、前代未聞の“高校生家族”が巻き起こす、笑いあり、青春あり、家族愛ありの青春フルスロットルなエンターテインメントを描き出す。
この度解禁となったティザービジュアルでは、青空の下で「今日もみんなで学校へ行こう！」というコピーとともに、一郎（香取）、静香（仲）、光太郎（齋藤）、春香（永尾）、そしてゴメス（大福）が制服姿で学校へ向かう姿が切り取られている。念願だった高校生活のスタートに胸を躍らせる一郎を先頭に、家谷家の面々がそれぞれの青春へ向かって走り出す、爽快感あふれるビジュアルとなっている。家族全員が高校生という前代未聞の設定と、笑いと青春に満ちた波乱万丈なスクールライフの幕開けを予感させるビジュアルとなっている。
あわせて解禁となる特報映像では、本編映像が初公開。高校入学に胸を躍らせる光太郎の前で、父・一郎が「今日から父さんも高校生だ」と衝撃の一言を放つところから幕を開ける。さらに「母さんも」「私も今日から高校生だから」「ナーン！」と、母・静香、妹・春香、そしてペットのゴメスまでもが次々と高校入学宣言。光太郎と共に家族全員が同じ高校へ通うことになった、前代未聞の“高校生家族”誕生の瞬間がついに映像で明かされる。さらに「年齢を理由にしたくないんだ！！！」と魂の叫びをあげる体操着姿の父・一郎を皮切りに、家谷家全員が全力で青春を謳歌する姿が次々と映し出される。そんな中でもひときわ目をひくのがラストの一郎のバンド姿。いったい全体どんな展開を経て、ステージに立つことになったのか。本編への期待が最高潮に達したまま、映像は締めくくられる。部活に、家族の絆に、恋愛（！？）まで、高校生家族が巻き起こす前代未聞の青春騒動の行方は。ありったけの青春をつめこんだ公開が待ち遠しくなる映像に仕上がっている。
表にティザービジュアルが施されているチラシの裏面デザインも解禁。父・一郎、母・静香、息子・光太郎、妹・春香、そして猫のゴメスまで、家族全員のプロフィールを公開。全員が同じ1年3組に所属していることに加え、それぞれが部活動にも所属していることが明らかに。バレー部の一郎、野球部の静香、テニス部の光太郎、将棋部の春香、美術部（モデル）のゴメスが並び、家族全員が高校生として青春を全力で楽しむ姿を予感させる、ポップで賑やかなビジュアルとなっている。6月26日より全国の上映劇場にて配布開始となる。（modelpress編集部）
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【写真】香取慎吾・仲里依紗ら、高校生役で部活励む特報映像
◆香取慎吾主演「高校生家族」公開日決定
2020年から2023年まで「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載され、その名の通り“家族全員が高校生になる”という前代未聞の設定と、仲間りょう氏ならではの独特な台詞回し、誰も傷つけない優しい笑いで多くの読者を魅了した人気漫画「高校生家族」（集英社ジャンプコミックス刊）。この人気漫画を実写映画化した本作が、2027年1月8日に全国公開することが決定した。
◆「高校生家族」ティザービジュアル＆特報映像初公開
この度解禁となったティザービジュアルでは、青空の下で「今日もみんなで学校へ行こう！」というコピーとともに、一郎（香取）、静香（仲）、光太郎（齋藤）、春香（永尾）、そしてゴメス（大福）が制服姿で学校へ向かう姿が切り取られている。念願だった高校生活のスタートに胸を躍らせる一郎を先頭に、家谷家の面々がそれぞれの青春へ向かって走り出す、爽快感あふれるビジュアルとなっている。家族全員が高校生という前代未聞の設定と、笑いと青春に満ちた波乱万丈なスクールライフの幕開けを予感させるビジュアルとなっている。
あわせて解禁となる特報映像では、本編映像が初公開。高校入学に胸を躍らせる光太郎の前で、父・一郎が「今日から父さんも高校生だ」と衝撃の一言を放つところから幕を開ける。さらに「母さんも」「私も今日から高校生だから」「ナーン！」と、母・静香、妹・春香、そしてペットのゴメスまでもが次々と高校入学宣言。光太郎と共に家族全員が同じ高校へ通うことになった、前代未聞の“高校生家族”誕生の瞬間がついに映像で明かされる。さらに「年齢を理由にしたくないんだ！！！」と魂の叫びをあげる体操着姿の父・一郎を皮切りに、家谷家全員が全力で青春を謳歌する姿が次々と映し出される。そんな中でもひときわ目をひくのがラストの一郎のバンド姿。いったい全体どんな展開を経て、ステージに立つことになったのか。本編への期待が最高潮に達したまま、映像は締めくくられる。部活に、家族の絆に、恋愛（！？）まで、高校生家族が巻き起こす前代未聞の青春騒動の行方は。ありったけの青春をつめこんだ公開が待ち遠しくなる映像に仕上がっている。
表にティザービジュアルが施されているチラシの裏面デザインも解禁。父・一郎、母・静香、息子・光太郎、妹・春香、そして猫のゴメスまで、家族全員のプロフィールを公開。全員が同じ1年3組に所属していることに加え、それぞれが部活動にも所属していることが明らかに。バレー部の一郎、野球部の静香、テニス部の光太郎、将棋部の春香、美術部（モデル）のゴメスが並び、家族全員が高校生として青春を全力で楽しむ姿を予感させる、ポップで賑やかなビジュアルとなっている。6月26日より全国の上映劇場にて配布開始となる。（modelpress編集部）
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