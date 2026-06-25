バンカーショットが上手くいく体を回す要領とは！？【アプローチの新しい教科書/松吉信】

バンカーショットが成功する体の回転方法

胸が目標方向を指すくらいまで体をしっかり回そう

バンカーショットが不得手というゴルファーの共通点は、上から打ち込もうとしたり、ボールの手前にクラブヘッドを入れようとしたりして、スイングがインパクトで終わってしまっているという点に尽きます。

フェースの刃が砂に刺さってインパクトで詰まるため、砂を前に飛ばせていないのです。 バンカーショットの定義は、胸が必ず目標のほうを指すまで体を回転させることです。

バックスイングは「右向け右」の要領で回り、ダウンスイング以降は「左向け左」要領で回る意識をしっかり持ちましょう。

バックスイングよりもフォロースルーを大きくするくらいの気持ちでスイングすれば、インパクトで詰まることがなくなります。

アプローチのスイングでは左手タイプは左ワキ、右手タイプは右ヒジを締めて打つことを説明しましたが、バンカーショットの場合は両ワキを締めてスイングすることを心掛けましょう。

大半のアマチュアゴルファーは腕だけを振ろうとして手首を使いすぎる傾向がありますから、グリップを通常に握る人も両ワキを締めて、両ヒジを下に向けたままでスイングするのがベストです。

スイングが大きくなれば手首の動きは自然に入りますが、イメージとしては手首をできるだけ使わないで、アドレス時の両肩と両腕の二等辺三角形をフォロースルーまで崩さないようにスイングしましょう。

【出典】『「左手」「右手」タイプ別で上手くなる！アプローチの新しい教科書』著者：松吉 信