『ラブパワーキングダム２』で話題のモテクイーン・永尾まりやが『FLASH』に登場！写真集から艶っぽさ弾ける最新アザーカット解禁

レジェンド・小池里奈が表紙＆巻頭初登場！モテすぎて話題の永尾まりや、白河れい、「超Z世代スタイル」野村るな、蓬莱舞の写真集アザーカット掲載の『FLASH』は6月23日(火)発売

令和に輝くモテクイーン・永尾まりやが『FLASH』で艶姿見せた！

ABEMAの恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』でモテクイーンとして人気を集めた永尾まりやが、6月23日(火)発売の『FLASH』に登場した。

誌面では、同日発売のデジタル写真集から、艶やかな魅力が弾けるアザーカットを公開。番組で見せた「爆モテ」の風格漂う、大人の色気あふれる姿は必見だ。

【プロフィール】

永尾まりや（ながお・まりや）

32歳 1994年3月10日生まれ 神奈川県出身 T159

2009年「AKB48第６回研究生オーディション」に合格し、翌年より正規メンバーとして活動する。2016年に卒業し、現在は俳優、モデル、タレントとして活動しながら、長野県佐久市の観光大使も務める。また、アイドルグループ「SHAKEBE」と「sllow」のプロデューサーとしての顔ももつ。

そのほか最新情報は、公式X（@mariyagiii310）、公式インスタグラム（@mariyagi_san）にて

【クレジット】

永尾まりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『モテクイーンのフェロモン』が「kokode digital」（ココデジ）＆各電子書店で発売！