子ども脳疲労を解消すれば集中力が高まる？子どもが自分のリズムで行動をつなぎ直せるようになる脳科学アプローチ【子ども脳疲労】

何かを途中でやめてしまっても、自分で再開できるようになる

「中断」は決して悪いことではない

子どもは、何かをはじめても途中で手が止まることがあります。宿題をしていたのに急に鉛筆が止まり、ぼんやりしている。片づけをはじめたのに、いつの間にかおもちゃで遊びはじめたり。そんなとき、「最後までちきんとやりなさい」と声をかけたくなるものです。

けれども、途中で止まること自体は、必ずしも悪いことではありません。行動の流れのなかで、一度立ち止まる時間が入るのは自然なことです。大人でも、作業の途中でふと手が止まり、少し考えたり、別の出来事を思い出したりすることがあるでしょう。問題は、止まることそのものではなく、そのあと自分でやり遂げられるかどうかです。脳の状態が整っている子どもは、一度動きが止まっても、しばらくするとまたもとの作業に戻ってこられます。特別に強く促さなくても、自ら区切りをつけ、集中力を取り戻すのです。

ここで重要なのは、逐一指示を出さないということです。これをやってしまうと、子どもは自分で再開する機会を失います。あえて余白を置いて、子どもが自分のリズムで行動を再開するための感覚を育みましょう。

もちろん、放任するという意味ではありません。必要な枠組み（時間やルール）は整えたうえで、すぐに介入しすぎないことが大切です。親が安定した生活リズムの土台を整えるよう励み、疲れをため込ませないことで、子どもは自分で行動をつなぎ直す力を発揮しやすくなります。

自分のリズムに戻れるということは、外からの刺激に振り回されすぎないということでもあります。一度流れが乱れても、自分で調整する術を身につけられれば、子どもは成長していけるのです。

【出典】『子ども脳疲労』著：成田奈緒子

【著者紹介】

成田奈緒子（なりた・なおこ）

小児科医・医学博士・脳科学者。発達脳科学を専門とし、子どもの睡眠や生活リズムと脳の発達の関係を長年研究。医療現場で多くの親子と向き合うなかで、子どもの不調の背景には睡眠不足や過干渉など家庭環境の影響が大きいことに着目する。脳の発達段階に即した子育てのあり方を提唱し、講演・執筆活動を通じて広く発信。親子支援事業・子育て科学アクシスを主宰し、保護者向け講座や教育支援にも力を注いでいる。著書に『誤解だらけの子育て』（扶桑社）、『子育てを変えれば脳が変わる こうすれば脳は健康に発達する』（PHP 研究所）、共著に『その「一言」が子どもの脳をダメにする』（SB クリエイティブ）などがある。