特集「キャッチ」です。高齢化社会が進む中、健康的に過ごすために、社会とのつながりが重要な要素の一つといわれています。趣味の音楽を通じて社会とつながる、70代の久留米市の男性の日常を追いました。

4月、久留米市のライブハウスで行われた音楽イベント。



楽しむ観客、そしてステージを飾るのも、60歳以上のシニアが中心です。



衰えを感じさせない見事なギターさばきに、パワフルな歌声。





人生100年時代ともいわれる現代、定年を迎え、現役を引退してからも続く長い人生を、いかに彩るか。誰かと共有できる趣味を持つことで、充実した日々を送っている人もいます。■参加者「年を取ってからピアノを習い始めて。楽しめるレベルまでいければいいなと思っています。」「空き時間を利用して音楽とスポーツと。音楽をもう少しレベルアップできれば。」声を出したり、楽器を演奏したりする音楽は、医学的にも健康を維持する上で効果的だといいます。■心血医院・和田豊郁 院長「脳のたくさんの場所が同時に活性化されているということで、脳の不活化に対し、すごくいいことをやっている。」

久留米市を拠点にする7人組バンド「R2 Factory」。メンバーの半数は、シニアです。



このバンドのドラマー、72歳のせいぼうさんは、若い頃はプロのドラマーを目指していました。



その後、長距離トラックのドライバーの職に就いたことや子育てもあり、長らくドラムから離れていた時期もありました。



■ドラマー・せいぼうさん

「ギター2回行くわけたい？前せんかったよね？」

■バンドメンバー

「いやいや、したよ。そうしてますよ。」



最年長のせいぼうさんについて、メンバーからは。



■バンドメンバー

「人付き合いが秀でてますね。ドラマーとしても素晴らしいですよ。」

「いろいろ甘えさせてもらってます。」



その人柄から、皆さんに愛されているようです。

そんなせいぼうさんは、趣味のドラムを続けるためにと、週3回、資源ゴミを収集するアルバイトをしています。



■せいぼうさん

「忙しい時はトラックの後ろを走って収集しているので、きついですが、ドラムをたたくためにもいい運動ですよ。」



とてもハードな肉体労働ですが、若い人たちとも会話ができ、社会とのつながりも感じられると笑顔を見せていました。

定年退職後も、趣味にアルバイトにと多忙なせいぼうさん。



この日は、地元の久留米市を離れ、福岡市・中洲のライブバーを訪ねました。



出迎えたのは、この店のオーナー、70歳の大和弘憲さん。せいぼうさんの50年来の友人です。



2人の共通点は、ドラムです。



演奏する大和さんにカメラを向けるせいぼうさん。



プロを目指して音楽事務所に入り、付き人として過ごしていた頃、大和さんはすでにステージの上で活躍していて、憧れの存在だといいます。



ただ、久留米市と福岡市と、それぞれの生活拠点が離れていたこともあり、およそ30年もの間、交流は途絶えていました。



■せいぼうさん

「たまたま共通の知り合いが、マスター（大和さん）を知っていて『大和さんプレイヤーという店でまだドラムをたたいてるみたいですよ』って。それで見に来て、（ドラムを）また始めたいなと思った。」



憧れの存在との再会が、若かりし頃の熱を呼び覚ましました。



■せいぼうさん

「何年一緒にこうやって、お酒を飲みながらお話しできるか分からないけれど。」

■大和さん

「何回会えるんだろう。」

4月、せいぼうさんは大切な友人のために、あるイベントを開きました。



70歳の古希を祝うライブです。



本番前、最後の調整が行われる会場では。



■大和さん

「これ、もうちょっと上げて。」

■せいぼうさん

「上げる？」

■大和さん

「うん、当たるんよ。セッティングも技術のうちだから、ちゃんとやっておかないと。」



かつて付き人をしていたせいぼうさんが、大和さんの調整をサポートします。

そして、迎えた本番。



満席となった会場で、友人の節目を祝うため、ドラムをたたくせいぼうさん。



大和さんを迎えてのセッションも。



■出演者

「古希、おめでとうございまーす。」



ステージに現れた大和さんを出演者たちが祝う中、演奏を始めるせいぼうさん。



それに大和さんが合わせて、セッションがスタート。



そして、大トリ、大和さんのバンド「Player」の出番です。



大和さんは、先ほどまで着ていた白いワイシャツから、「KOKI」とデザインされた紫色のTシャツに着替えて登場しました。



■出演者

「（大和さんが）めでたく古希を迎え、せいぼうさんからプレゼントをいただきました。」



会場の熱は最高潮に。



一体感に包まれたライブが幕を下ろしました。



■せいぼうさん

「皆さんにひと言。」

■大和さん

「さんざん言ったよ。」

■せいぼうさん

「いい仲間というか、戦友ですよ。『少し、せいぼうのドラムよくなったんじゃない？』と言われるように、あと何年お互いにドラムをたたけるか分からないですが、頑張って音楽を続けていこうと思います。」



年を重ねながら趣味を通じて社会とつながっていく。



“今が一番若いんだ”と日々をおう歌する姿は、皆さんの目にどう映りますか。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月20日午後5時すぎ放送