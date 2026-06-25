FBS福岡放送

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特集「キャッチ」です。高齢化社会が進む中、健康的に過ごすために、社会とのつながりが重要な要素の一つといわれています。趣味の音楽を通じて社会とつながる、70代の久留米市の男性の日常を追いました。

4月、久留米市のライブハウスで行われた音楽イベント。

楽しむ観客、そしてステージを飾るのも、60歳以上のシニアが中心です。

衰えを感じさせない見事なギターさばきに、パワフルな歌声。

人生100年時代ともいわれる現代、定年を迎え、現役を引退してからも続く長い人生を、いかに彩るか。

誰かと共有できる趣味を持つことで、充実した日々を送っている人もいます。

■参加者
「年を取ってからピアノを習い始めて。楽しめるレベルまでいければいいなと思っています。」
「空き時間を利用して音楽とスポーツと。音楽をもう少しレベルアップできれば。」

声を出したり、楽器を演奏したりする音楽は、医学的にも健康を維持する上で効果的だといいます。

■心血医院・和田豊郁 院長
「脳のたくさんの場所が同時に活性化されているということで、脳の不活化に対し、すごくいいことをやっている。」

久留米市を拠点にする7人組バンド「R2 Factory」。メンバーの半数は、シニアです。

このバンドのドラマー、72歳のせいぼうさんは、若い頃はプロのドラマーを目指していました。

その後、長距離トラックのドライバーの職に就いたことや子育てもあり、長らくドラムから離れていた時期もありました。

■ドラマー・せいぼうさん
「ギター2回行くわけたい？前せんかったよね？」
■バンドメンバー
「いやいや、したよ。そうしてますよ。」

最年長のせいぼうさんについて、メンバーからは。

■バンドメンバー
「人付き合いが秀でてますね。ドラマーとしても素晴らしいですよ。」
「いろいろ甘えさせてもらってます。」

その人柄から、皆さんに愛されているようです。

そんなせいぼうさんは、趣味のドラムを続けるためにと、週3回、資源ゴミを収集するアルバイトをしています。

■せいぼうさん
「忙しい時はトラックの後ろを走って収集しているので、きついですが、ドラムをたたくためにもいい運動ですよ。」

とてもハードな肉体労働ですが、若い人たちとも会話ができ、社会とのつながりも感じられると笑顔を見せていました。

定年退職後も、趣味にアルバイトにと多忙なせいぼうさん。

この日は、地元の久留米市を離れ、福岡市・中洲のライブバーを訪ねました。

出迎えたのは、この店のオーナー、70歳の大和弘憲さん。せいぼうさんの50年来の友人です。

2人の共通点は、ドラムです。

演奏する大和さんにカメラを向けるせいぼうさん。

プロを目指して音楽事務所に入り、付き人として過ごしていた頃、大和さんはすでにステージの上で活躍していて、憧れの存在だといいます。

ただ、久留米市と福岡市と、それぞれの生活拠点が離れていたこともあり、およそ30年もの間、交流は途絶えていました。

■せいぼうさん
「たまたま共通の知り合いが、マスター（大和さん）を知っていて『大和さんプレイヤーという店でまだドラムをたたいてるみたいですよ』って。それで見に来て、（ドラムを）また始めたいなと思った。」

憧れの存在との再会が、若かりし頃の熱を呼び覚ましました。

■せいぼうさん
「何年一緒にこうやって、お酒を飲みながらお話しできるか分からないけれど。」
■大和さん
「何回会えるんだろう。」

4月、せいぼうさんは大切な友人のために、あるイベントを開きました。

70歳の古希を祝うライブです。

本番前、最後の調整が行われる会場では。

■大和さん
「これ、もうちょっと上げて。」
■せいぼうさん
「上げる？」
■大和さん
「うん、当たるんよ。セッティングも技術のうちだから、ちゃんとやっておかないと。」

かつて付き人をしていたせいぼうさんが、大和さんの調整をサポートします。

そして、迎えた本番。

満席となった会場で、友人の節目を祝うため、ドラムをたたくせいぼうさん。

大和さんを迎えてのセッションも。

■出演者
「古希、おめでとうございまーす。」

ステージに現れた大和さんを出演者たちが祝う中、演奏を始めるせいぼうさん。

それに大和さんが合わせて、セッションがスタート。

そして、大トリ、大和さんのバンド「Player」の出番です。

大和さんは、先ほどまで着ていた白いワイシャツから、「KOKI」とデザインされた紫色のTシャツに着替えて登場しました。

■出演者
「（大和さんが）めでたく古希を迎え、せいぼうさんからプレゼントをいただきました。」

会場の熱は最高潮に。

一体感に包まれたライブが幕を下ろしました。

■せいぼうさん
「皆さんにひと言。」
■大和さん
「さんざん言ったよ。」

■せいぼうさん
「いい仲間というか、戦友ですよ。『少し、せいぼうのドラムよくなったんじゃない？』と言われるように、あと何年お互いにドラムをたたけるか分からないですが、頑張って音楽を続けていこうと思います。」

年を重ねながら趣味を通じて社会とつながっていく。

“今が一番若いんだ”と日々をおう歌する姿は、皆さんの目にどう映りますか。

※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月20日午後5時すぎ放送