趣味でシニアライフを充実 仲間たちと音楽でつながる72歳ドラマー 特集【キャッチ】
特集「キャッチ」です。高齢化社会が進む中、健康的に過ごすために、社会とのつながりが重要な要素の一つといわれています。趣味の音楽を通じて社会とつながる、70代の久留米市の男性の日常を追いました。
4月、久留米市のライブハウスで行われた音楽イベント。
楽しむ観客、そしてステージを飾るのも、60歳以上のシニアが中心です。
衰えを感じさせない見事なギターさばきに、パワフルな歌声。
誰かと共有できる趣味を持つことで、充実した日々を送っている人もいます。
■参加者
「年を取ってからピアノを習い始めて。楽しめるレベルまでいければいいなと思っています。」
「空き時間を利用して音楽とスポーツと。音楽をもう少しレベルアップできれば。」
声を出したり、楽器を演奏したりする音楽は、医学的にも健康を維持する上で効果的だといいます。
■心血医院・和田豊郁 院長
「脳のたくさんの場所が同時に活性化されているということで、脳の不活化に対し、すごくいいことをやっている。」
久留米市を拠点にする7人組バンド「R2 Factory」。メンバーの半数は、シニアです。
このバンドのドラマー、72歳のせいぼうさんは、若い頃はプロのドラマーを目指していました。
その後、長距離トラックのドライバーの職に就いたことや子育てもあり、長らくドラムから離れていた時期もありました。
■ドラマー・せいぼうさん
「ギター2回行くわけたい？前せんかったよね？」
■バンドメンバー
「いやいや、したよ。そうしてますよ。」
最年長のせいぼうさんについて、メンバーからは。
■バンドメンバー
「人付き合いが秀でてますね。ドラマーとしても素晴らしいですよ。」
「いろいろ甘えさせてもらってます。」
その人柄から、皆さんに愛されているようです。
そんなせいぼうさんは、趣味のドラムを続けるためにと、週3回、資源ゴミを収集するアルバイトをしています。
■せいぼうさん
「忙しい時はトラックの後ろを走って収集しているので、きついですが、ドラムをたたくためにもいい運動ですよ。」
とてもハードな肉体労働ですが、若い人たちとも会話ができ、社会とのつながりも感じられると笑顔を見せていました。
定年退職後も、趣味にアルバイトにと多忙なせいぼうさん。
この日は、地元の久留米市を離れ、福岡市・中洲のライブバーを訪ねました。
出迎えたのは、この店のオーナー、70歳の大和弘憲さん。せいぼうさんの50年来の友人です。
2人の共通点は、ドラムです。
演奏する大和さんにカメラを向けるせいぼうさん。
プロを目指して音楽事務所に入り、付き人として過ごしていた頃、大和さんはすでにステージの上で活躍していて、憧れの存在だといいます。
ただ、久留米市と福岡市と、それぞれの生活拠点が離れていたこともあり、およそ30年もの間、交流は途絶えていました。
■せいぼうさん
「たまたま共通の知り合いが、マスター（大和さん）を知っていて『大和さんプレイヤーという店でまだドラムをたたいてるみたいですよ』って。それで見に来て、（ドラムを）また始めたいなと思った。」
憧れの存在との再会が、若かりし頃の熱を呼び覚ましました。
■せいぼうさん
「何年一緒にこうやって、お酒を飲みながらお話しできるか分からないけれど。」
■大和さん
「何回会えるんだろう。」
4月、せいぼうさんは大切な友人のために、あるイベントを開きました。
70歳の古希を祝うライブです。
本番前、最後の調整が行われる会場では。
■大和さん
「これ、もうちょっと上げて。」
■せいぼうさん
「上げる？」
■大和さん
「うん、当たるんよ。セッティングも技術のうちだから、ちゃんとやっておかないと。」
かつて付き人をしていたせいぼうさんが、大和さんの調整をサポートします。
そして、迎えた本番。
満席となった会場で、友人の節目を祝うため、ドラムをたたくせいぼうさん。
大和さんを迎えてのセッションも。
■出演者
「古希、おめでとうございまーす。」
ステージに現れた大和さんを出演者たちが祝う中、演奏を始めるせいぼうさん。
それに大和さんが合わせて、セッションがスタート。
そして、大トリ、大和さんのバンド「Player」の出番です。
大和さんは、先ほどまで着ていた白いワイシャツから、「KOKI」とデザインされた紫色のTシャツに着替えて登場しました。
■出演者
「（大和さんが）めでたく古希を迎え、せいぼうさんからプレゼントをいただきました。」
会場の熱は最高潮に。
一体感に包まれたライブが幕を下ろしました。
■せいぼうさん
「皆さんにひと言。」
■大和さん
「さんざん言ったよ。」
■せいぼうさん
「いい仲間というか、戦友ですよ。『少し、せいぼうのドラムよくなったんじゃない？』と言われるように、あと何年お互いにドラムをたたけるか分からないですが、頑張って音楽を続けていこうと思います。」
年を重ねながら趣味を通じて社会とつながっていく。
“今が一番若いんだ”と日々をおう歌する姿は、皆さんの目にどう映りますか。
※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月20日午後5時すぎ放送