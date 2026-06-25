櫻坂46“副キャプテン”山崎天、20歳の純粋な輝き 『blt graph.』圧巻のグラビア
櫻坂46の山崎天（崎＝たつさき／20）が、30日発売の『blt graph.vol.115』（東京ニュース通信社）で表紙・巻頭を飾る。
【表紙カット】美しい…20歳で圧巻オーラを放つ山崎天
15thシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」が発売中の櫻坂46から山崎が登場。撮影は、緑豊かな庭を備えた邸宅で実施された。紫陽花が咲き誇る中庭やレトロな雰囲気が漂う室内で、山崎の柔らかな表情を丁寧に切り取った。
白いTシャツ姿でカーペットの上に寝転んだり、窓辺で物思いにふけったりと、まるで休日を自由気ままに過ごしているかのような自然体の表情が印象的。さらに、鮮やかなピンクのトップスに身を包んだシーンでは、洗車をしながら無邪気な笑顔を見せる一方で、椅子に腰掛けたカットでは思わず息をのむほど大人びた表情も披露。
場所や衣装が変わるたびに表情をくるくると変化させ、その豊かな感性と表現力で見る者を惹きつけていく。ページをめくるごとに“山崎天”という人の温かさや優しさ、そして変わることなく持ち続ける純粋な輝きに触れられるグラビアとなっている。
1万字超えのインタビューでは、「ずっと子ども心を忘れない大人でいたい」と語る山崎が、副キャプテン就任後に感じた周囲の優しさや、自身の成長について率直な言葉で告白。日課として続けている日記を通して見つめ直した価値観の変化や、目標との向き合い方など、飾らない言葉で現在の胸の内を明かしている。さらに、15thシングル「Lonesome rabbit／What’s “KAZOKU”?」への思いや、『四期生ライブ』で気付かされた自身の課題、今後挑戦してみたい活動についてもたっぷりと語っている。
なお、同グループの佐藤愛桜が裏表紙＆中面グラビアに登場する。
【表紙カット】美しい…20歳で圧巻オーラを放つ山崎天
15thシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」が発売中の櫻坂46から山崎が登場。撮影は、緑豊かな庭を備えた邸宅で実施された。紫陽花が咲き誇る中庭やレトロな雰囲気が漂う室内で、山崎の柔らかな表情を丁寧に切り取った。
場所や衣装が変わるたびに表情をくるくると変化させ、その豊かな感性と表現力で見る者を惹きつけていく。ページをめくるごとに“山崎天”という人の温かさや優しさ、そして変わることなく持ち続ける純粋な輝きに触れられるグラビアとなっている。
1万字超えのインタビューでは、「ずっと子ども心を忘れない大人でいたい」と語る山崎が、副キャプテン就任後に感じた周囲の優しさや、自身の成長について率直な言葉で告白。日課として続けている日記を通して見つめ直した価値観の変化や、目標との向き合い方など、飾らない言葉で現在の胸の内を明かしている。さらに、15thシングル「Lonesome rabbit／What’s “KAZOKU”?」への思いや、『四期生ライブ』で気付かされた自身の課題、今後挑戦してみたい活動についてもたっぷりと語っている。
なお、同グループの佐藤愛桜が裏表紙＆中面グラビアに登場する。