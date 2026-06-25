緊急性が認められない症状で救急搬送された患者に対し、長崎市内の３病院が７月から選定療養費という特別料金の徴収を始める。

救急車の適正利用を促す狙いで、導入済みの地域では搬送数減少などの効果が出ている。一方、必要な利用の抑制につながらないかや徴収の線引きといった課題も指摘されており、取り組みが注目される。（山崎祥太、有馬友則）

３病院は長崎みなとメディカルセンターと長崎大病院、日赤長崎原爆病院。いずれも２００床以上あり、脳卒中や心筋梗塞（こうそく）など重症患者に対応する役割を担う。ただ、救急搬送患者には風邪の症状や数日前からの腰痛といった軽症者も含まれ、コロナ禍では感染の診断を受けるために救急車が使われたケースもあったという。

「緊急性の認められない救急車の利用を減らすことが、迅速な救急医療の提供につながる」。メディカルセンターで救命救急センター長を務める早川航一さん（５１）は導入の意義を語る。メディカルセンターでも２０２３年度に搬送された３９８７人のうち３６％は軽症だった。他の病院への搬送を断られた軽症患者を受け入れることも多いという。

市消防局によると、搬送時に病院に問い合わせる回数は「１１〜２０回」が、１９年度の２件から２４年度は１０９件と大幅に増え、「たらい回し」事例も相次ぐ。早川さんは「搬送が遅れることで患者の状況が悪化することは避けなければならない」と危機感を示す。

大規模な病院には、紹介状なしで受診した患者に対し、特別料金の徴収が義務づけられている。これまで救急搬送では徴収していなかったが、３病院では医師が要請時の緊急性が認められないと判断した場合、７月から１回７７００円の負担を求める。

３病院と連携して運用指針の作成や周知を行っている市によると、観光客ら市民以外も徴収対象になる可能性がある一方、警察など公的機関からの要請は原則対象外になるという。

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救急車での搬送者数は全国的に増加傾向にある。総務省消防庁によると、２４年は過去最多の６７６万９１７２人で、うち４６・８％が軽症だった。全体の増加に合わせ、軽症の搬送者数も増える傾向にある。

救急搬送時に特別料金の徴収を行う取り組みは、三重県松阪市で２４年６月に開始した。茨城県でも同年１２月に始まり、２３病院で運用されている。

同県によると、１年間の救急搬送件数は前年同期比で４・２％減少。軽症などの搬送件数も１４・３％減り、一定の効果が出ている。現場で大きなトラブルはないものの、１年間で県に寄せられた問い合わせ（１６２件）の中には「緊急性があると思い、救急車を呼んだが徴収された」などの不満が３０件あった。

横浜市立大の竹内一郎教授（救急医学）は、特別料金の導入を評価した上で、徴収が医師の判断に委ねられる点に関し、「病院によって徴収する、しないの差が大きいと不公平感が生じる」と指摘。「どの症例で徴収したかという個別の検証などを通じて、より良い運用にしていく必要がある」としている。

＃７１１９に相談を

救急車の適正利用を促す目的で全国に広がっているのが、短縮ダイヤル「救急安心センター（＃７１１９）」だ。救急車を呼ぶべきかどうか迷った際に電話で相談できる。山口県のほか、九州では福岡、長崎、熊本、大分４県が県単位で導入している。