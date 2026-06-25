“最強バレリーナ美女”と名高い高鶴桃羽、迫力ボディ＆透明美肌を披露 『ヤングチャンピオン』表紙＆巻頭飾る
“最強バレリーナ美女”として注目を集める高鶴桃羽が、23日発売の『ヤングチャンピオン』14号（秋田書店）の表紙と巻頭グラビアを飾った。
【別カット】コスプレイヤーやライバーなど…激戦の予選を勝ち抜いた13名
高鶴は、パリ出身／北海道育ちで、ロシアの名門バレエ学校に留学してバレエを学び、多数のコンクールで活躍。ABEMAの人気恋愛番組『オオカミちゃんとオオカミくんには騙されない』に出演し、その美しさで大きな注目を集めた。現在は俳優として映画やドラマで活躍。一昨年からグラビアデビューすると、身長168・B91・W61・H89センチの大迫力ボディで“最強バレリーナ美女”として一気にブレイクし、数々の誌面を飾ってきた。
今回の巻頭グラビアでは、バレエで培ったしなやかなスタイルと透明感あふれるルックスに加え、大人びた表情や艶やかな魅力を披露している。
誌面では、透明感の中に宿る色気をテーマに、多彩な表情を収録。思わず目を奪われる存在感で、グラビアファン必見の内容となっている。
一方、巻中グラビアには「ミスヤングチャンピオン2026オーディション」決勝進出者が登場。激戦の予選を勝ち抜いた13人が誌面を彩り、グランプリの座を懸けた熱戦の模様を届ける。
また今号では、高鶴の応募者全員サービスQUOカード企画を実施するほか、チェキプレゼント企画も展開。ファンにとって見逃せない1冊となっている。
【別カット】コスプレイヤーやライバーなど…激戦の予選を勝ち抜いた13名
高鶴は、パリ出身／北海道育ちで、ロシアの名門バレエ学校に留学してバレエを学び、多数のコンクールで活躍。ABEMAの人気恋愛番組『オオカミちゃんとオオカミくんには騙されない』に出演し、その美しさで大きな注目を集めた。現在は俳優として映画やドラマで活躍。一昨年からグラビアデビューすると、身長168・B91・W61・H89センチの大迫力ボディで“最強バレリーナ美女”として一気にブレイクし、数々の誌面を飾ってきた。
誌面では、透明感の中に宿る色気をテーマに、多彩な表情を収録。思わず目を奪われる存在感で、グラビアファン必見の内容となっている。
一方、巻中グラビアには「ミスヤングチャンピオン2026オーディション」決勝進出者が登場。激戦の予選を勝ち抜いた13人が誌面を彩り、グランプリの座を懸けた熱戦の模様を届ける。
また今号では、高鶴の応募者全員サービスQUOカード企画を実施するほか、チェキプレゼント企画も展開。ファンにとって見逃せない1冊となっている。