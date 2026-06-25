TBSラジオの「コシノジュンコMASACA」（毎週日曜午後9時30〜45分）でパーソナリティーを務めています。番組は2015年4月にスタート、もう10年以上続けています。出演する各界のトップランナーの皆さんに人とのつながりや出会い、「まさか！」のエピソードを披露してもらう内容です。

今回はその中から、格別に素敵でカッコいいご夫婦、ミュージシャンで作曲家、俳優としても活躍する宇崎竜童さんと作詞家の阿木燿子さんをピックアップ。別々の出演でしたが、2人とも初めて会ったのにまるで昔からの友達のように盛り上がりました。まずは、宇崎さん率いるダウン・タウン・ブギウギ・バンドの「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ」のまさか！です。

あの詞を書いたのは、もちろん阿木さん。ある日、夫の宇崎さんから「LPを出すので手伝って」と言われ、歌なんて作ったことないのにと思いながらも、一人、ミカンがのったコタツに入って考えたそうです。急に頭に浮かんできたフレーズをなんとスーパーのチラシの裏に書き留めたのが、あの♪港のヨーコ ヨコハマ ヨコスカーッ。自分が横浜で育ったこと、当時、ご両親が横須賀に住んでいたので2つの地名が出てきたようです。「ちなみに主人公の名前は同じですが、私ではありません」と笑ってました。

阿木さんといえば、山口百恵さんの「横須賀ストーリー」「さよならの向う側」など世に出したヒット曲は1500曲以上。わずか15分で書き上げた詞もあれば、寝ようとすると頭の中に言葉が落ちてきて、それをメモする。朝になるとやっとひとつの歌になったということもあるそうです。それを聞いて私も納得。アイデアやヒントって突然、降って湧いてくるもの。私も同じような経験を何度もしたことがあります。なかなか思いつかないデザインが飛行機に乗ったら、にわかに浮かんできて慌ててメモ帳とペンを取り出して描いたこともたびたびあります。

まさかな？ことは、もうひとつ。阿木さんは「作詞家になれるともなろうとも思ってなかった」とか。公私にわたるパートナーの宇崎さんも実は作曲家志望で歌手や俳優になろうとは考えていなかったとのこと。私自身も高校時代は画家を目指していて、デザイナーになるなんて思ってもみなかったですから。人生って本当に不思議ですね。

阿木さんの歌つながりでもう一人、大好きな曲があります。ジュディ・オングさんの「魅せられて」です。ジュディさんもとっても才能豊かな人。歌手だけでなく木版画家としても精力的に活動しています。以前、台湾へ行った時、偶然入ったギャラリーで彼女の作品を見ました。日本家屋や花をテーマにした作品はとても美しい。皆さんも機会があったら、ぜひご覧ください。

◇コシノ ジュンコ 文化服装学院在学中に装苑賞を受賞。1978年から22年間、パリ・コレクションに参加。世界各国でファッションショーを開催、国際的な文化交流に力を入れる。オペラ、DRUM TAOの舞台衣装、花火、ユニホーム、インテリアのデザインなどを手がける。フランス政府からレジオン・ドヌール勲章シュバリエ受章、旭日中綬章受章。2025年11月には文化勲章受章。大阪府岸和田市出身。