「油は痩せる」が令和の新常識!?　“油は体に良くない”は「完全なる誤解」専門家が食べ方を紹介

本日6月25日（木）の『林修の今知りたいでしょ！』は、「食用油のギモンにすべて答えます！ 3時間SP」が放送される。

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日々の食生活になくてはならない食用油。物価高が続くなか、日本の食用油市場は15年前と比べておよそ2倍に拡大し、需要はさらに高まっている。

一方で、食用油は種類も多く、それぞれ特徴が異なり、その正しい使い方や選び方が理解できていないことも。

そこで今回、国民1万人に調査した食用油の疑問に、専門家がすべて答えていく。

最新研究から油の新常識や驚きのパワーが続々と判明することに。

ゲスト学友には、7月11日（土）にスタートするオシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』に出演する羽田美智子をはじめ、伊集院光、DAIGO、M!LK・吉田仁人を迎え、林修や伊沢拓司とともに学んでいく。

◆令和の新常識は「油は痩せる」

食用油について多くの人が気になっているのが、「そもそも油は体に良いのか？」ということ。

なんとなく“油は体に良くない”というイメージを抱いている人も多いなか、専門家は「完全なる誤解」と断言。実は、油はエネルギー源として重要なだけでなく、臓器にも不可欠だという。

はたして、油と臓器がどのように関係しているのか？

また、「油は太る」というイメージも強く、ダイエットの大敵だと信じている人も。

この背景には昭和時代に生まれた常識が関係しているそうで、「油が太る」と言われるようになった経緯とともに、最新研究で判明した新事実を詳しく解説する。

令和の新常識は、「油を正しく摂ると、痩せやすくなる」。その鍵となるのが、油を摂ることで分泌されるホルモン「インクレチン」。このインクレチンが血糖値の変動も抑制し、体脂肪の分解を促してくれるのだ。

専門家によると、そんなインクレチンのパワーを最大限に引き出す食べ方があるそう。

それが「オイルファースト」。最初に油を取り入れることで、小腸からインクレチンが一気に分泌され、血糖値上昇を抑えられるという。

今回、血糖値が気になる2組の芸能人夫婦、たんぽぽ・白鳥久美子＆チェリー吉武夫婦と、なすなかにし・中西茂樹＆梅小鉢・高田紗千子夫婦が実際に「オイルファースト」を実践して、血糖値上昇がどれほど抑えられるのか検証することに。

すると、林が「ここまではっきりとした差が出るとは思わなかったですね」と驚くほどの結果が。

番組ではこのほか、食用油の驚きのパワーを紹介するほか、「揚げ油って何回使えるの？」という疑問にも回答。さらに、「サラダ油」が生み出される製造工場に特別潜入する。