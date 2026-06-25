香取慎吾が主演を務める映画『高校生家族』の公開日が2027年1月8日に決定。あわせてティザービジュアルと特報映像が公開された。

参考：香取慎吾主演×瑠東東一郎監督で『高校生家族』映画化 共演に仲里依紗、齋藤潤、永尾柚乃

本作は、2020年から2023年にかけて『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載された仲間りょうの同名漫画を映画化した青春コメディ。『おっさんずラブ』シリーズ（テレビ朝日系）や『ダメマネ！ ーダメなタレント、マネジメントしますー』（日本テレビ系）などの瑠東東一郎が監督を務め、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の日本語脚本や『リバー、流れないでよ』の脚本を手がけたヨーロッパ企画の上田誠が脚本を担当する。

長男・光太郎の同級生として高校に通うことになった元サラリーマンの父・家谷一郎役で香取が主演を務めるほか、同じく光太郎の同級生として高校に通う母・家谷静香役を仲里依紗、突然家族が“同級生”になったことによって異色の高校生活を送ることになった家谷家の長男・光太郎役を齋藤潤、小学生離れした優れた知能で高校に飛び級入学することになった光太郎の妹・春香を永尾柚乃が演じる。また、数々のCMや映画に出演している俳優猫・大福が、家族とともに高校生活を送る家谷家の飼い猫・ゴメスとして出演する。

公開されたティザービジュアルでは、青空の下、「今日もみんなで学校へ行こう！」というコピーとともに、一郎（香取慎吾）、静香（仲里依紗）、光太郎（齋藤潤）、春香（永尾柚乃）、そしてゴメス（大福）が制服姿で学校へ向かう姿が切り取られている。

そして、表はティザービジュアルが施されているチラシの裏面デザインも公開。父・一郎、母・静香、息子・光太郎、妹・春香、そして猫のゴメスまで、家族全員のプロフィールも記載されており、全員が同じ1年3組に所属していることに加え、バレー部の一郎、野球部の静香、テニス部の光太郎、将棋部の春香、美術部（モデル）のゴメスと、それぞれが部活動にも所属していることが明らかになった。なお、このチラシ6月26日より全国の上映劇場にて配布される。

あわせて公開された特報映像は、高校入学に胸を躍らせる光太郎の前で、父・一郎が「今日から父さんも高校生だ」と衝撃の一言を放つところからスタート。さらに「母さんも」「私も今日から高校生だから」「ナーン！」と、母・静香、妹・春香、そしてペットのゴメスまでもが次々と高校入学宣言。光太郎と共に家族全員が同じ高校へ通うことになった、前代未聞の“高校生家族誕生”の瞬間が映し出されている。さらに、「年齢を理由にしたくないんだ!!!」と魂の叫びをあげる体操着姿の父・一郎を皮切りに、家谷家全員が全力で青春を謳歌する姿が。そんな中でもひときわ目をひくのがラストの一郎のバンド姿。いったい全体どんな展開を経て、ステージに立つことになったのか。（文＝リアルサウンド編集部）