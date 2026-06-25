スタッド・ランス所属のサッカー日本代表MF/FW中村敬斗（25）は6月21日に自身のInstagramを更新し、FIFAワールドカップ2026のチュニジア戦を終えた思いをつづった。日本は6月21日に行われたチュニジア戦で4-0の快勝。中村はチームの勝利を振り返り、ファンへ感謝を伝えた。

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公開された写真では、日本代表の青いユニホームを着た中村が、スタジアムの照明を背にカメラへ笑顔を向けている。周囲にはチームメートの姿もあり、大勝後の明るい空気が伝わる一枚となっている。投稿では「皆んなで勝ち取った勝利」とつづり、応援への感謝を日本語と英語で伝えている。

【画像】チュニジア戦後に笑顔を見せる中村（画像は中村敬斗公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「素晴らしい試合をありがと。そして最高の笑顔もありがとう」「本当ディフェンスも上手くなりすぎて感動してます」「気合いたっぷりのプレーにいつも感動してます！ お疲れさまでした！」「はぁぁぁかっこいい」といった声が寄せられている。