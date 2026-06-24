植毛とAGA治療薬は併用できる？ 薄毛治療の相乗効果と後悔しない病院選びのポイント【医師解説】

薄毛に悩み、AGA治療薬を使い続けるか、それとも思い切って植毛を選ぶべきか悩む方は少なくありません。近年、治療法の選択肢が増え、どれが自分に合っているのか迷うことが多いのではないでしょうか。薬が効果的な場合と効きにくい場合、副作用や費用が気になるなど、それぞれにメリット・デメリットがあります。そこで今回は、ほかの治療方法と病院選びのポイントについて、紀尾井町クリニック東京本院院長の中島陽太先生に詳しく解説していただきました。

監修医師：

中島 陽太（紀尾井町クリニック東京本院）

2010年東邦大学医学部を卒業。東邦大学医療センター大森病院で手術加療を中心に研鑽を積み、泌尿器科助教を歴任。2021年より紀尾井町クリニックにて自毛植毛治療に従事。日本泌尿器科学会専門医・指導医。国際毛髪外科学会、日本泌尿器科学会、日本性機能学会、日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会に所属。著作『薄毛の治し方』（現代書林社）。男性ホルモン研究を通じてAGA治療に関心を深め、患者さん一人ひとりに最適な治療法を提案している。

編集部

植毛とAGA治療薬を併用することはできますか？

中島先生

はい、可能です。実際に多くの人が併用しています。薬でAGAの進行を抑えつつ、植毛で不足部分を補うことで、より理想的な仕上がりが期待できます。特に頭頂部など、AGAが進行しやすい部分では併用による相乗効果が期待できます。

編集部

植毛治療とAGA治療薬以外に選べる治療方法があれば教えてください。

中島先生

LED低出力レーザーや頭皮への注入療法（ミノキシジル・PRP）などがあります。LED低出力レーザーは「日本皮膚科学会の診療ガイドライン」にも掲載されており、比較的一般的な治療法とされています。一方で、注入療法はまだ新しく、長期的な効果や安全性についてはエビデンスが不足している段階です。

編集部

治療方法を検討しているときに、病院選びのポイントはありますか？

中島先生

まずはカウンセリングを受けて、医師と直接話すことが大切です。対応できる治療内容、過去の治療実績、説明の丁寧さ、料金体系が明確であるかなどが重要なポイントではないかと思います。また、最終的には医師との相性も大切です。信頼できる、話しやすいと感じられるかを重視することも良い選び方ではないかと思います。

※この記事はメディカルドックにて＜【薄毛に悩む方へ】「植毛治療」と「AGA治療薬」どちらを受けるべきか医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。