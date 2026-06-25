開催：2026.6.25

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 8 - 6 [Rソックス]

MLBの試合が25日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとRソックスが対戦した。

ロッキーズの先発投手はカイル・フリーランド、対するRソックスの先発投手はランヘル・スアレスで試合は開始した。

1回表、4番 ウィルソン・コントレラス 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 COL 0-1 BOS

2回表、8番 コナー・ウォン 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでRソックス得点 COL 0-3 BOS

3回裏、3番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 COL 1-3 BOS、5番 コール・キャリッグ 2球目を打ってライトへの犠牲フライでロッキーズ得点 COL 2-3 BOS

4回表、7番 アンドルー・モナステリオ 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでRソックス得点 COL 2-4 BOS、2番 セダン・ラファエラ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 COL 2-5 BOS

4回裏、2番 タイラー・フリーマン 7球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 3-5 BOS

5回表、6番 アンソニー・シーグラー 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 COL 3-6 BOS

7回裏、5番 コール・キャリッグ 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 4-6 BOS、6番 ジェイコブ・マッカーシー 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 5-6 BOS、7番 トロイ・ジョンストン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 6-6 BOS

8回裏、2番 タイラー・フリーマン 2球目をスクイズ成功でロッキーズ得点 COL 7-6 BOS、5番 コール・キャリッグ 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 COL 8-6 BOS

試合は8対6でロッキーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロッキーズのアントニオ・センザテーラで、ここまで8勝0敗3S。負け投手はRソックスのジャスティン・スレーテンで、ここまで0勝4敗0S。ロッキーズのハーゲットにセーブがつき、0勝1敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-25 06:54:08 更新