W杯応援を「人生の役に立たない」と冷笑　“電子足輪1号”韓国芸能人の主張に冷ややかな視線

サッカー北中米ワールドカップを戦う韓国代表をめぐって、試合そのものとは異なる角度から注目を浴びた人物が存在する。

【写真】W杯で“旭日旗”を設置する日本サポーター

かつて韓国の音楽グループ「Roo'Ra（ルーラ）」のメンバーとして活動していたコ・ヨンウク（50）だ。

コ・ヨンウクは先日、自身のX（旧ツイッター）アカウントでワールドカップ観戦や街頭応援に関する私見を表明した。これが韓国のインターネット上で大きな論争を引き起こしている。

一連の騒動の引き金となったのは、北中米ワールドカップ・グループA第2節として行われる韓国対メキシコ戦の直前に書き込まれた内容であった。

韓国代表は6月19日、メキシコのグアダラハラ近郊に位置するエスタディオ・グアダラハラでメキシコ代表と対戦し、0-1で黒星を粋した。初戦でチェコを2-1で撃破していた韓国にとっては、連勝を見据えた極めて大事なマッチだったため、試合終了後の国内には落胆と悔恨の念が満ちあふれた。

このような状況のなか、ピッチ上の勝敗とは離れたところで人々の関心を集めたのが、コ・ヨンウクによる“街頭応援”に焦点を当てた発言であった。

街頭応援（写真提供＝OSEN）

コ・ヨンウクは「スポーツの試合に大きな関心がなくても、ワールドカップだけは見ることがあったが、いつからか興味が薄れてチェコ戦は行われることさえ知らなかった」とし、「メキシコ戦は久しぶりにつけてみようと思う」と書き込んだ。

この段階の発言だけであれば、ただ「昔ほどワールドカップに熱狂しなくなった」という個人の率直な感想を述べたに過ぎないようにも受け取れる。

街頭応援の参加者に向けられた冷ややかな視線

だが、それに続く記述が世間に大きな波紋を投じることになった。

コ・ヨンウクは、過去にコ・ジョンスやイ・ドングッといった有名サッカー選手を自身の誕生日に招待するほど親しい間柄であった歴史に触れつつ、「今は自分とは何の関係もない」「誰が勝っても負けても、自分の人生には何の意味もないことだ」と述べた。

その上、街頭での応援活動に対しても独自の鋭い見解を示した。

「韓国で行われる試合でもなく、家でテレビを通じて楽に見られるにもかかわらず、自分の人生にあまり役立たないはずなのに、街に出て多くの人のなかで応援し、興奮する姿を見ると、本当に利他的な心を持つ人が多いようだ」といった趣旨の文章を投稿したのだ。

当然ながら、サッカーというスポーツそのものに関心を持てない層は一定数存在する。ワールドカップの期間だからといって、国民全員が代表チームの戦いに熱中しなければならないというルールもない。

しかし、議論の焦点は別の部分にあった。街頭応援を「人生に役立たない」と突き放したように解釈できる記述が、ワールドカップの展開に一喜一憂しているファンの熱意に冷や水を浴びせる行為であると受け止められたのだ。

（写真提供＝OSEN）

コ・ヨンウクによる発言がこれほどまでに激しい反発を買ってしまった背景には、言葉の内容そのものだけでなく、彼自身がこれまで歩んできた経歴も根深く関係している。

コ・ヨンウク（写真提供＝OSEN）

コ・ヨンウクは1994年、シン・ジョンファン、キム・ジヒョン、イ・サンミンらと共にRoo'Raのメンバーとして芸能界にデビューし、一時期は絶大な支持を集めた。

だが、2013年に未成年者を対象とした性的暴行や強制わいせつの罪によって懲役2年6カ月の実刑判決が下され、表舞台での活動は完全にストップした。さらに、5年間に及ぶ身元情報の公開および告知、3年間の位置追跡電子装置の装着義務も言い渡された。

芸能人で初めてこの装置を身に付けることになった事実から、「電子足輪1号芸能人」という不名誉な俗称で呼ばれるようになり、世間から極めて強いネガティブな印象を植え付けられる結果となった。

刑期を終えて社会に戻った後も芸能界への復帰の道は険しく、SNSで行う発信の多くがその都度炎上を招いている。

今年の2月には「13年8カ月、無職として過ごした」「自分のような人間は何をして生きていけばいいのか」といった趣旨の投稿を通じて自身のやりきれない胸中を告白した。続く3月には、他のタレントが起こした不祥事を引き合いに出す格好で、「なぜ自分にだけ厳しいのか」とも読み取れるニュアンスの文章を書き込み、再び批判を集めた。

また過去には、G-DRAGONの幼い頃の写真をアップロードし、かつての関係の深さを誇示しようとした行為に対しても、世間からは冷淡な視線が注がれている。

要するに、コ・ヨンウクはここ数年、SNSというツールを介して何度も社会との繋がりを持とうと試み続けてきた人物なのである。

（写真提供＝OSEN）

そんな彼が、今回はワールドカップという国中が注目する一大イベントについて口を開いた。しかもそのメッセージが「誰が勝っても自分の人生には意味がない」「街頭応援は人生に役立たない」という内容であったため、多くの人々がより一層の違和感や嫌悪感を抱くこととなった。

確かに、代表チームが勝利するか敗北するかという結果が、個人の私生活を直接的に変貌させるわけではない。韓国代表が勝利を収めようが、あるいはメキシコ代表に軍配が上がろうが、コ・ヨンウク自身が置かれている現況が好転することはない。

しかしそうだからといって、純粋にエールを送るファンの熱狂を冷笑的に見下ろすようなトーンで批評してしまえば、周囲から猛烈な非難を浴びるのは当然の帰結だ。

コ・ヨンウクによる今回の「冷水発言」は、韓国代表が敗北を喫したという最悪のタイミングとも重なり、世間から厳しい批判の目を向けられている。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）