玄光社から発売された「クラシック・デジカメ マニアックス」は、デジカメ普及の黎明期から2000年代初めまでの懐かしいレトロデジカメを大量に紹介している書籍だ。

近年、若者の間でブームになって久しいレトロデジカメだが、この書籍ではコンパクトデジカメだけでなくデジタル一眼レフカメラも網羅。盛り上がりを見せた2000年代の名機がずらりと紹介され、その数は90機種に及ぶ。

それらを「クラシック・デジカメ」と定義し、マニアックな視点で紹介したのが本書になる。「あの頃」を知る当サイトの読者にとっては、琴線に触れるのではないだろうか。

単にスペックを紹介するだけでなくクラシック・デジカメとの楽しみ方などにも触れるなど、今だからこそ得られるクラシック・デジカメの魅力を紹介している。

掲載機種

HP（Hewlett-Packard）

Kodak

Leica

アップル

エプソン

オリンパス

カシオ

キヤノン

京セラ

コニカミノルタ

三洋電機

シグマ

ソニー

ニコン

パナソニック

富士フイルム

ペンタックス

リコー

PhotoSmart 912DC200 DC210A Zoom DCS 460 DCS Pro 14nM8QuickTake 100 QuickTake 200Colorio CP-500 R-D1sCAMEDIA C-1400L CAMEDIA C-800L E-300 E-500 μ-10 DIGITALEXILIM EX-S1 EXILIM EX-Z700 QV-10EOS 20D EOS 40D EOS 5D EOS D2000 EOS D30 EOS Kiss Digital EOS-1D MarkII EOS-1Ds IXY DIGITAL 10 IXY DIGITAL L PowerShot 600 PowerShot A550 PowerShot Pro 90 IS PowerShot Pro1CONTAX N DIGITAL CONTAX Tvs DIGITAL SAMURAI 2100DGα Sweet DIGITAL α-7 DIGITAL DIGITAL 現場監督 DG-2 DiMAGE 7 Dimage RD 3000 DiMAGE X1 DiMAGE X31 RD-175Xacti DMX-C1DP1 SD10Cyber-shot DSC-F828 Cyber-shot DSC-P1 Cyber-shot DSC-R1 Cyber-shot DSC-U10 Digital Mavica MVC-FD51 α100COOLPIX 100 COOLPIX 2100 COOLPIX 4500 COOLPIX 5000 COOLPIX 880 COOLPIX 900 COOLPIX 950 COOLPIX 990 D1 D1H D1X D200 D2X D3 D300 D40 D60 D70LUMIX DMC-FX07 LUMIX DMC-LX1FUJIFILM FinePix 4800Z FUJIFILM FinePix 700 FUJIFILM FinePix F10 FUJIFILM FinePix M603 FUJIFILM FinePix S1 Pro FUJIFILM FinePix S2 Pro FUJIFILM FinePix S3 Pro FUJIFILM FinePix S5 Pro FUJIFILM FUJIX DS-300 FUJIFILM FUJIX DS-505ADEGIBINO DB200 K100D K10D Optio XCaplio G3 GR DIGITAL RDC-5300 RDC-7