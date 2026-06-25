平成レトロな「クラシック・デジカメ」90機種を網羅 あなたの愛機もきっと見つかる！ あの頃のデジカメをマニアックに解説
平成レトロな「クラシック・デジカメ」90機種を網羅 あなたの愛機もきっと見つかる！ あの頃のデジカメをマニアックに解説
玄光社から発売された「クラシック・デジカメ マニアックス」は、デジカメ普及の黎明期から2000年代初めまでの懐かしいレトロデジカメを大量に紹介している書籍だ。
近年、若者の間でブームになって久しいレトロデジカメだが、この書籍ではコンパクトデジカメだけでなくデジタル一眼レフカメラも網羅。盛り上がりを見せた2000年代の名機がずらりと紹介され、その数は90機種に及ぶ。
それらを「クラシック・デジカメ」と定義し、マニアックな視点で紹介したのが本書になる。「あの頃」を知る当サイトの読者にとっては、琴線に触れるのではないだろうか。
単にスペックを紹介するだけでなくクラシック・デジカメとの楽しみ方などにも触れるなど、今だからこそ得られるクラシック・デジカメの魅力を紹介している。
掲載機種
HP（Hewlett-Packard） PhotoSmart 912
Kodak DC200 DC210A Zoom DCS 460 DCS Pro 14n
Leica M8
アップル QuickTake 100 QuickTake 200
エプソン Colorio CP-500 R-D1s
オリンパス CAMEDIA C-1400L CAMEDIA C-800L E-300 E-500 μ-10 DIGITAL
カシオ EXILIM EX-S1 EXILIM EX-Z700 QV-10
キヤノン EOS 20D EOS 40D EOS 5D EOS D2000 EOS D30 EOS Kiss Digital EOS-1D MarkII EOS-1Ds IXY DIGITAL 10 IXY DIGITAL L PowerShot 600 PowerShot A550 PowerShot Pro 90 IS PowerShot Pro1
京セラ CONTAX N DIGITAL CONTAX Tvs DIGITAL SAMURAI 2100DG
コニカミノルタ α Sweet DIGITAL α-7 DIGITAL DIGITAL 現場監督 DG-2 DiMAGE 7 Dimage RD 3000 DiMAGE X1 DiMAGE X31 RD-175
三洋電機 Xacti DMX-C1
シグマ DP1 SD10
ソニー Cyber-shot DSC-F828 Cyber-shot DSC-P1 Cyber-shot DSC-R1 Cyber-shot DSC-U10 Digital Mavica MVC-FD51 α100
ニコン COOLPIX 100 COOLPIX 2100 COOLPIX 4500 COOLPIX 5000 COOLPIX 880 COOLPIX 900 COOLPIX 950 COOLPIX 990 D1 D1H D1X D200 D2X D3 D300 D40 D60 D70
パナソニック LUMIX DMC-FX07 LUMIX DMC-LX1
富士フイルム FUJIFILM FinePix 4800Z FUJIFILM FinePix 700 FUJIFILM FinePix F10 FUJIFILM FinePix M603 FUJIFILM FinePix S1 Pro FUJIFILM FinePix S2 Pro FUJIFILM FinePix S3 Pro FUJIFILM FinePix S5 Pro FUJIFILM FUJIX DS-300 FUJIFILM FUJIX DS-505A
ペンタックス DEGIBINO DB200 K100D K10D Optio X
リコー Caplio G3 GR DIGITAL RDC-5300 RDC-7