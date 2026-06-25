株主優待の新設は単なる一時的な話題ではなく、割安に放置された「隠れ優良企業」が再評価される好機です。特に知名度の低いBtoB企業などは、優待をきっかけに業績の良さが浸透し、適正な株価へ見直される可能性があります。単なる直感ではなく、業績と割安性に基づく「シナリオ」を描き、将来の株主還元を予測して先回り投資をしましょう。

「株主優待の新設」を起爆剤にする銘柄選びの極意

株式投資において「株主優待」の発表は、一時的に株価を押し上げるだけのカンフル剤になりがちです。しかし、表面的な優待内容に飛びつくのではなく、そのニュースを「企業の本来の価値が見直されるきっかけ」として捉えることで、大きなリターンを狙う賢い投資法が存在します。

今回は、株主優待をヒントにお宝銘柄を発掘するノウハウを解説します。

放置された「隠れ優良企業」が目覚める瞬間

日本の株式市場には、業績が右肩上がりでしっかりと利益を出しているにもかかわらず、知名度が低いために株価が不当に安く放置されている企業が数多く存在します。

業績はよかったものの、これまで市場からまったく注目されてこなかった企業が、株主優待の新設をきっかけに市場の注目を集め、長期的にウォッチしてくれる投資家が増えることで、PERが上がっていくケースがあります。

――『5年で1億貯める株式投資』より

特に、一般消費者への知名度がないBtoB（法人向け）の会社などは、BtoC（消費者向け）の会社に比べて投資家の目に留まりにくく、PER（株価収益率）が低迷しがちです。

しかし、そうした企業が「株主優待の新設」を発表すると、それを機に多くの投資家が業績の良さに気づきます。優待が強力な「IR（投資家向け広報）」として機能し、万年割安だった株価が本格的な上昇トレンドへと転換するのです。

根拠のある「シナリオ」が投資の成功を分ける

こうした現象を狙う場合、大切なのは単なる直感ではなく、論理的な筋道を立てることです。

このようなシナリオが立てられるのであれば、十分買いを検討できます。

――『5年で1億貯める株式投資』より

「株主優待が出たからとりあえず買う」という短絡的な思考は危険です。「業績が良いのに割安に放置されているため、今回の優待発表で本来の実力に気づく投資家が増えれば、適正な株価まで見直されるはずだ」といった明確なシナリオを描くことが重要です。

根拠のあるシナリオを持っていれば、一時的な値動きに惑わされず、自信を持って株を保有し続けることができます。

発表前の「匂い」を嗅ぎ取る先回り投資術

さらに一歩進んで、大きな利益を狙う上級者のアプローチもあります。

あるいは、そういった施策をいずれ打ってきそうだという“匂い”をIR説明会などで嗅ぎとって、先回りして買うケースもあります。

――『5年で1億貯める株式投資』より

株主優待のニュースが出てから飛び乗るのではなく、発表の前に仕込むのです。企業の決算説明資料のニュアンスの変化から、将来の株主還元策を予測します。

● 手元に現金（内部留保）が豊富に積み上がっているか

● 経営陣が株価の低迷を気にかけている発言をしているか

こうした情報を日頃からチェックして先回りできれば、いざ還元策が発表された際の大きな値上がり益を丸ごと手に入れることができます。優待という「目先の餌」に釣られるのではなく、企業の「本質的な変化」を見抜く力を養っていきましょう。

※本稿は『5年で1億貯める株式投資 給料に手をつけず爆速でお金を増やす4つの投資法』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。