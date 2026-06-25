「最悪の参加賞を獲得」「いい加減にしろ」Ｗ杯で１勝もできず。最下位で敗退が決まったアジア王者にファン失望「言い訳の余地もない」
大会敗退が決まった。
カタール代表は現地６月24日、北中米Ｗ杯のグループＢ最終節でボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦した。
両チームとも勝点１。決勝トーナメント進出がかかる一戦で、カタールは29分、34分に失点。42分にキャプテンのハサン・アル・ハイドスのゴールで１点を返したが、80分に３失点目。１−３で敗れた。
カタールはグループステージで１分け２敗。２得点・10失点。１つの勝利も挙げられず、勝点１の最下位で終えた。
自国開催の前回大会に続き、グループステージを突破できず。アジアカップで連覇中のカタールだが、世界の舞台では厳しい現実を突きつけられた。
ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の結果を伝えるカタールサッカー協会の公式アカウントには、以下のような声があがった。
「最悪の参加賞を獲得」
「もう言い訳の余地もない」
「怠け者の選手たち」
「戦略の失敗だ」
「もういい加減にしろ」
「残念ながら代表の状態はマジで低迷」
「莫大な資金を持っているのに失敗している」
「臆病で怖がりな守備」
「唯一の解決策 まず監督を解任する」
「君たちにはまだまだ長い道のりがある」
ファンも落胆しているようだが、「もっとできたはずだ」「がんばれ」「胸を張ってください」「今は力を蓄える時だ」といったエールも届いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
カタール代表は現地６月24日、北中米Ｗ杯のグループＢ最終節でボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦した。
両チームとも勝点１。決勝トーナメント進出がかかる一戦で、カタールは29分、34分に失点。42分にキャプテンのハサン・アル・ハイドスのゴールで１点を返したが、80分に３失点目。１−３で敗れた。
カタールはグループステージで１分け２敗。２得点・10失点。１つの勝利も挙げられず、勝点１の最下位で終えた。
ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の結果を伝えるカタールサッカー協会の公式アカウントには、以下のような声があがった。
「最悪の参加賞を獲得」
「もう言い訳の余地もない」
「怠け者の選手たち」
「戦略の失敗だ」
「もういい加減にしろ」
「残念ながら代表の状態はマジで低迷」
「莫大な資金を持っているのに失敗している」
「臆病で怖がりな守備」
「唯一の解決策 まず監督を解任する」
「君たちにはまだまだ長い道のりがある」
ファンも落胆しているようだが、「もっとできたはずだ」「がんばれ」「胸を張ってください」「今は力を蓄える時だ」といったエールも届いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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