「最悪の参加賞を獲得」「いい加減にしろ」Ｗ杯で１勝もできず。最下位で敗退が決まったアジア王者にファン失望「言い訳の余地もない」

「最悪の参加賞を獲得」「いい加減にしろ」Ｗ杯で１勝もできず。最下位で敗退が決まったアジア王者にファン失望「言い訳の余地もない」