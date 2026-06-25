香取慎吾主演映画『高校生家族』前代未聞の青春が走り出すティザービジュアル＆特報映像解禁！さらにチラシデザインも初公開

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香取慎吾が主演を務める映画『高校生家族』のティザービジュアルと特報映像が解禁され、個性溢れるプロフィールも大公開となった。

■ありったけの青春をつめこんだ映像

2020年から2023年まで「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載され、その名のとおり“家族全員が高校生になる”という前代未聞の設定と、仲間りょうならではの独特な台詞回し、誰も傷つけない優しい笑いで多くの読者を魅了した人気漫画『高校生家族』が実写映画化。

2月に実写映画化が発表されるや否や、 「高校生家族実写映画化マジ！？！？」「高校生家族がトレンド入りしてて『アニメ化か？』と思ったら実写映画かよ！？」「高校生家族映画か～～～～実写映えは確実なので嬉しいぜ」「あまりにも正しいキャスティングだし、映画見たくなってきたね高校生家族」などSNS上でも大きな話題を呼んだ。

監督は『おっさんずラブ』シリーズ、『極主夫道』『G メン』の瑠東東一郎、脚本はヨーロッパ企画の上田誠。主演・香取慎吾をはじめ、仲里依紗、齋藤潤、永尾柚乃、そして俳優猫・大福ら個性豊かなキャストが集結し、前代未聞の『高校生家族』が巻き起こす、笑いあり、青春あり、家族愛ありの青春フルスロットルなエンターテインメントを描き出す。

このたび、解禁となったティザービジュアルでは、青空の下「今日もみんなで学校へ行こう！」というコピーとともに、一郎（香取慎吾）、静香（仲里依紗）、光太郎（齋藤潤）、春香（永尾柚乃）、そしてゴメス（大福）が制服姿で学校へ向かう姿が切り取られている。念願だった高校生活のスタートに胸を躍らせる一郎を先頭に、家谷家の面々がそれぞれの青春へ向かって走り出す、爽快感溢れるビジュアルとなっている。 家族全員が高校生という前代未聞の設定と、笑いと青春に満ちた波乱万丈なスクールライフの幕開けを予感させるティザービジュアルが到着した。

さらに、表はティザービジュアルが施されているチラシの裏面デザインも解禁。 父・一郎、母・静香、息子・光太郎、妹・春香、そして猫のゴメスまで、家族全員のプロフィールを大公開。全員が同じ1年3組に所属していることに加え、それぞれが部活動にも所属していることが明らかになった。バレー部の一郎、野球部の静香、テニス部の光太郎、将棋部の春香、美術部（モデル）のゴメス――。家族全員が高校生として青春を全力で楽しむ姿を予感させる、ポップで賑やかなビジュアルとなっている。6月26日より全国の上映劇場にて配布が開始される。

併せて解禁となる特報映像は、本編映像が初公開。高校入学に胸を躍らせる光太郎の前で、父・一郎が「今日から父さんも高校生だ。」と衝撃のひと言を放つところから幕を開ける。さらに「母さんも」「私も今日から高校生だから」「ナーン！」と、母・静香、妹・春香、そしてペットのゴメスまでもが次々と高校入学宣言。光太郎と共に家族全員が同じ高校へ通うことになった、前代未聞の『高校生家族』誕生の瞬間がついに映像で明かされる。

さらに、「年齢を理由にしたくないんだ！！！」と魂の叫びをあげる体操着姿の父・一郎を皮切りに、家谷家全員が全力で青春を謳歌する姿が次々と映し出される。そんななかでもひときわ目をひくのがラストの一郎のバンド姿。いったい全体どんな展開を経て、ステージに立つことになったのか!? 本編への期待が最高潮に達したまま、映像は締めくくられる。部活に、家族の絆に、恋愛（!?）まで、高校生家族が巻き起こす前代未聞の青春騒動の行方は…!? ありったけの青春をつめこんだ映像に仕上がっている。

■映画情報

映画『高校生家族』

2027年1月8日（金）全国公開

出演：香取慎吾 仲里依紗 齋藤潤 永尾柚乃

原作：「高校生家族」仲間りょう（集英社ジャンプコミックス刊）

監督：瑠東東一郎

脚本：上田誠（ヨーロッパ企画）

配給：東映

(C)仲間りょう／集英社 (C)2027 映画「高校生家族」製作委員会

■関連リンク

映画『高校生家族』作品サイト

https://kokosei-kazoku-movie.jp/