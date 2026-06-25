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▼台風周辺の雨シミュレーション（月曜日朝まで）

▼日本列島周辺の雨風シミュレーション（日曜日夜まで）

▼全国の発雷確率（あす昼過ぎまで）

▼47都道府県の16日先までの天気

＜画像で確認＞台風7号・8号の予想進路／雨風シミュレーション／発雷確率／週間天気

台風第7号は26日にかけて暴風域を伴って南西諸島に接近し、27日には西日本から東日本の太平洋側に接近するおそれがあります。沖縄地方では26日にかけて、奄美地方では26日は、暴風に厳重に警戒し、うねりを伴う高波に警戒してください。九州北部地方では26日にかけて、九州南部では25日は、土砂災害に厳重に警戒してください。九州北部地方では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第7号は、25日3時には沖縄の南にあって、1時間におよそ⑩キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30m、最大瞬間風速は45mで中心の東側110キロ以内と西側75キロ以内では風速25m以上の暴風となっています。

台風は26日にかけて、暴風域を伴って南西諸島にかなり接近する見込みです。その後、進路を東よりに変えながら速度を上げ、27日には西日本から東日本の太平洋側に接近する恐れがあります。

また、前線が東シナ海から九州付近を通って、日本の東にのびています。前線上の九州西方には低気圧があって、東北東へ進んでいます。前線は27日にかけて九州から東日本の太平洋沿岸にほとんど停滞する見込みです。前線、低気圧や台風に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、27日にかけて、西日本から東日本や南西諸島の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

［風の予想］

沖縄地方と奄美地方では、猛烈な風が吹くでしょう。

25日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

沖縄地方 25m（35m）

26日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

沖縄地方 30m（40m）

九州南部 23m（35m）

奄美地方 30m（40m）

27日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部 23m（35m）

奄美地方 23m（35m）

関東甲信地方 25m（35m）

［波の予想］

沖縄地方と奄美地方では26日にかけて、うねりを伴い大しけとなるでしょう。

25日に予想される波の高さ

奄美地方 5m うねりを伴う

沖縄地方 7m うねりを伴う

26日に予想される波の高さ

奄美地方 7m うねりを伴う

沖縄地方 7m うねりを伴う

九州南部 5m うねりを伴う

27日に予想される波の高さ

奄美地方 5m うねりを伴う

九州南部 5m うねりを伴う

関東甲信地方 6m うねりを伴う

［雨の予想］

西日本から東日本や南西諸島では激しい雨や非常に激しい雨が降って大雨となる所があるでしょう。

25日6時から26日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 120mm

東海地方 180mm

近畿地方 200mm

四国地方 200mm

九州北部地方 250mm

九州南部地方 180mm

沖縄地方 100mm

その後、26日6時から27日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 100mm

近畿地方 150mm

四国地方 200mm

九州北部地方 100mm

九州南部 100mm

沖縄地方 100mm

奄美地方 100mm

その後、27日6時から28日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 200mm

近畿地方 100mm

四国地方 100mm

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

沖縄地方は26日にかけて、奄美地方では26日は、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転する恐れもある猛烈な風が吹く見込みです。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。また、沖縄地方では26日にかけて、奄美地方では26日は、大しけとなる見込みです。うねりを伴う高波に警戒してください。

九州北部地方では26日にかけて、九州南部では25日は、土砂災害に厳重に警戒し、西日本から東日本では太平洋側を中心に、また、南西諸島では27日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。27日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。