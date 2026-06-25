「鳥取うみなみロード」を視察で走る台湾の旅行会社の社員＝2026年5月、鳥取県米子市

鳥取県が自転車を愛するサイクリストの「聖地」を目指し、誘客に本腰を入れている。日本海側の約152キロを横断する「鳥取うみなみロード」を柱に、自転車を客室などに持ち込める宿を認証してアピール。国による「ナショナルサイクルルート」への指定を見据え、各地で多彩なサービスが展開されている。（共同通信＝八田真衣）

海岸線沿いに延び、鳥取砂丘も望める「うみなみロード」。県西部の沿線にある皆生温泉は国内トライアスロン発祥の地とされ、自然豊かな鳥取は歴史的に自転車競技が盛んに行われてきた。

日本を代表する自転車道を国土交通省が選ぶナショナルサイクルルートは、現在国内に6ルートある。うみなみロードも新たな候補に入り、有識者委員会の審査を経て今年夏ごろの指定を待つ。知名度向上が期待でき、鳥取県内各地でおもてなし環境の整備が進む。

4月には、自転車を運ぶ際に収納する輪行袋を県の東西にある鳥取空港―米子空港間で無料輸送するサービスが開始。かさばる袋を空港に預ければ、大荷物を背負わずうみなみロードを快適に疾走でき、もう一方の空港で受け取れる。サイクリストへ細やかに配慮した全国初のサービスだ。

自転車持ち込み可能な宿のほか、空気入れや修理工具を置くカフェなどを県が認証、発信する制度では、対象施設が350以上に。また、県内の大半のタクシー会社が自転車を積める「サイクルキャリア」を備え、申し込めば別料金がかからずに利用できる。

県はインバウンド（訪日客）の心もつかもうとしている。

世界的な自転車メーカー「ジャイアント」が本社を置く台湾は愛好者も多く、現地旅行会社にツアー企画を打診。視察でうみなみロードを一部走った旅行会社「運動生活」代表の高世軒さん（49）は「山も海もある景色がきれいで気持ちが良い。ツアーを組んでみたい」と意欲的だ。

県サイクルツーリズム振興室の担当者は「国のお墨付きを得て、サイクリストも初心者も楽しめる環境づくりをさらに進めたい」と話す。

客室に自転車を持ち込める宿＝2026年5月、鳥取市