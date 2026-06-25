◇東都大学野球1部・2部入替戦 東洋大 5×-3 専修大(24日、神宮球場)

東洋大がサヨナラ勝ちを決め、1部残留へ望みをつなぎました。

前日行われた1回戦に敗れた東洋大は、2年生右腕の石澤順平投手を先発に起用。3回に1点を先制されますが、5回1/3を1失点に抑えました。

1点を追いかける6回、打線が反撃を開始。1死一、二塁からこの日スタメンの浅嶋大和選手が同点タイムリーを放つと、内野ゴロの間に2点目を挙げ、逆転します。

しかし7回、ソロホームランとタイムリーで2点を奪われ、再び1点ビハインドとなります。それでも8回に1アウト一、二塁のチャンスを作ると、代打・中村瑠斗選手がセンターへのタイムリーを放ち、またも同点に追いつくことに成功します。ここで専修大は前日完投勝利のエース・梅澤翔大投手を投入。梅澤投手の緩急自在なピッチングを前に、東洋打線は1得点止まりで攻撃を終えました。

9回表、東洋大は1死から連続四死球を与えピンチを招きます。ここでセンターの大城戸陸琥選手が、左中間を抜けていこうかという飛球をダイビングキャッチ。好守に助けられ、この回を無失点で切り抜けます。

その裏の攻撃は、先頭の大城戸選手がヒットで出塁。盗塁失敗で1死となるも、続く山田隼選手が四球と盗塁で二塁に進み、チャンスを拡大します。2死二塁で打席には山内教輔選手。追い込まれた後もファウルで粘り続け、フルカウントから梅澤投手の直球を捉えると、打球はバックスクリーンに飛び込むサヨナラ2ランホームランとなりました。

この結果で1勝1敗となった両チーム。1部6校目の枠の行方は、最終戦へ委ねられました。