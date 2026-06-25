【W杯2026】現地観戦モデル、相次ぐ批判に疑問「そんなに悪いことかな？」
“10頭身モデル”として知られるモデルの香川沙耶（31）が25日までに、自身のSNSを更新。「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」をめぐる一部の声に反論した。
【写真】タンクトップ姿が似合う！現地でW杯の熱気を伝えた香川沙耶
香川は自身のSNSで「ワールドカップ」の開幕戦や、日本代表の一戦を現地観戦していることをたびたび伝えていたが、23日には「承認欲求モンスター」などと、SNS上に寄せられた心ない声を抜粋。「サッカー好きが1人増えるのって、そんなに悪いことかな？」とつづっていた。
その翌日に香川は「SNSなのでいろんな考え方があるのも理解しています。
いろんなご意見ありがとうございます」とした上で「最後にひとつだけ！開幕戦、自費です パソコンと睨めっこしながら必死にチケット取りました」と強調。「サッカー好きな方も、これから好きになる方も、みんなでW杯楽しみましょう」と呼びかけた。
【写真】タンクトップ姿が似合う！現地でW杯の熱気を伝えた香川沙耶
香川は自身のSNSで「ワールドカップ」の開幕戦や、日本代表の一戦を現地観戦していることをたびたび伝えていたが、23日には「承認欲求モンスター」などと、SNS上に寄せられた心ない声を抜粋。「サッカー好きが1人増えるのって、そんなに悪いことかな？」とつづっていた。
その翌日に香川は「SNSなのでいろんな考え方があるのも理解しています。
いろんなご意見ありがとうございます」とした上で「最後にひとつだけ！開幕戦、自費です パソコンと睨めっこしながら必死にチケット取りました」と強調。「サッカー好きな方も、これから好きになる方も、みんなでW杯楽しみましょう」と呼びかけた。