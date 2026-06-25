北中米ワールドカップ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は24日（日本時間25日）、決勝トーナメント進出がかかる1次リーグ第3節にいよいよ突入した。海外データサイトは、チュニジア戦で2ゴールした日本代表FW上田綺世を第2節のベストイレブンに選出。2ゴールを決めたクリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル）らを差し置いての選出に日本ファンも称賛の声をあげている。

世界のサッカーのライブスコアを配信するクロアチアのデータ会社「Sofascore」公式Xは、「今節のチーム」と記して第2節のベストイレブンを紹介。チュニジア戦で衝撃のミドルシュートを決めるなど2ゴール1アシストでマン・オブ・ザ・マッチに選出された上田は「9.6」の高評価で、ベストイレブンに名を連ねた。

他には、上田と同じく2ゴール1アシストのガクポ（オランダ）やW杯史上最多得点記録（18点）を更新し2得点をあげたメッシ（アルゼンチン）が選ばれた一方で、同じく2得点だったロナウド、ハーランド（ノルウェー）、エムバペ(フランス)らは選出外。名だたるストライカーを抑えて上田が選出されると、X上の日本ファンからは称賛の声が相次いでいる。

「錚々たるメンツに上田綺世」

「週間ベストイレブン？に日本のFWが入る時代が来てしまった」

「上田くんがいる！」

「綺世素晴らしい」

「クリロナ抑えて上田綺世選ばれてるんバリアツい」

「今週のW杯ベストイレブンに入ってて神」

「フィールドプレーヤーでいちばん採点高いのもスゴすぎ」

なお上田はフィールドプレーヤー最高評価で、全体2位。全体1位はエクアドル戦でW杯史上最多の15セーブを記録し「10.0」の評価を受けたキュラソーのGKルームだった。



（THE ANSWER編集部）