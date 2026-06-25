米国のスターバックス社が日本事業の売却を検討していることが明らかとなった。

フジ・メディアHDの株価は年初来高値へ きっかけは村上ファンドから受けた不動産売買提案

日本のスタバは1996年に1号店を出店し、2013年には1000店舗を達成。昨年2月に2000店舗を超えるなど、国内では依然として好調が続いている。米本社が展開する海外事業の中では成功例とされ、売却額は4000億〜5000億円程度になる見込みだ。

日本事業を手放す背景にあるのが、本国である米国事業の苦戦だ。

日本に進出した1996年当時、スタバは北米で約1000店舗を展開するに過ぎなかったが、現在、米国では約1万7000店舗を展開する。

しかし、米スタバの2025年9月期連結決算は、売上高こそ372億ドルで前年比2.8％増加したものの、人件費や原材料費の高騰が直撃。営業利益は29億ドルと、おおむね半減する事態に陥った。北米事業の既存店客数も前年比で4％減少している。

「度重なる値上げによって、『割高』と認識され、深刻な客離れが進んだ。コーヒーを求める客は競合店のほか、ドーナツ店やファストフードなどの他業種に流れている。さらにコロナ禍ではモバイルオーダーを強化したが、一部の店舗では過剰注文でレジ待ち客の大行列が発生。スタバの強みである居心地の良さが失われてしまった。無理な拡大で店舗数が過剰になったことも要因だ」（現地のカフェ事情に詳しい飲食関係者）

物価高が著しい米国では、節約のため自宅でコーヒーを入れる人も増えているという。日米の店舗数を人口比で調整すると、米国のスタバの数は日本の約3倍に相当する飽和状態だ。

事業再生計画の一環として、米スタバは昨年9月、不採算店の閉鎖や約900人のリストラを発表。直営店を増やした上で、既存店については従業員の増員や店舗のリニューアルを進めるとした。居心地の良さを売りにしたスタバに原点回帰する狙いだ。

こうした施策が功を奏したのか、2026年9月期第2四半期単体の業績は増収増益で着地。しかし、リストラ費用などの影響により、手元の現金同等物は32億ドルから15億ドル（約2400億円）に急減した。

「日本事業の売上高は全体の1割にも満たない。好調なうちに日本事業を売却し、そこで得た資金を本業である米国事業への投資に充てる算段だろう」（前出の飲食関係者）

次の買い手は誰になるのか。

日本の外食産業では過去最大級の買収案件となるだけに、同業の外食事業者の可能性は低く、PEファンドや商社が有力とみられている。

現状、日本のスタバは好調だが、国内でも一部では、狭小で居心地の良さが失われた店舗も目立つ。駅チカの店舗では過剰注文で長い行列が常態化している。

ブランドイメージの低下は客離れにつながるだろう。日本事業の新たな経営陣は米スタバの失敗を反面教師にしなければならない。

（山口伸／ライター）