『惡の華』最終回 “春日”鈴木福、再会した“仲村”あのちゃんに“事件”の日について問いかける
鈴木福とあのがダブル主演を務めるドラマ『惡の華（あくのはな）』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時）の最終回が25日深夜に放送される。
【写真】春日（鈴木福）と再会した仲村（あの）『惡の華』最終回より
本作は、電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している押見修造による同名コミックを実写ドラマ化。地方都市で暮らす少年・少女が、運命的な出会いを経て複雑な感情と向き合い、青春の渦に巻き込まれていく姿を活写。ドラマでは原作の中学編と高校編、そして未来へと続く話を描き出す。
■最終回あらすじ
中学の事件以来、仲村（あの）に会うことができた春日（鈴木）。仲村の母（雛形あきこ）から「そっとしておいてあげて」と言われるが、常磐（中西アルノ）が必死に想いを伝え3人は浜辺に移動する。どんな風に生きていたのか、あの時突き飛ばしのたはなぜか、仲村に問いかける春日。常磐は過去の自分と重ね、仲村の感情を理解しようとする。
ドラマ『惡の華』は、テレビ東京系にて毎週木曜深夜24時放送。
【写真】春日（鈴木福）と再会した仲村（あの）『惡の華』最終回より
本作は、電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している押見修造による同名コミックを実写ドラマ化。地方都市で暮らす少年・少女が、運命的な出会いを経て複雑な感情と向き合い、青春の渦に巻き込まれていく姿を活写。ドラマでは原作の中学編と高校編、そして未来へと続く話を描き出す。
中学の事件以来、仲村（あの）に会うことができた春日（鈴木）。仲村の母（雛形あきこ）から「そっとしておいてあげて」と言われるが、常磐（中西アルノ）が必死に想いを伝え3人は浜辺に移動する。どんな風に生きていたのか、あの時突き飛ばしのたはなぜか、仲村に問いかける春日。常磐は過去の自分と重ね、仲村の感情を理解しようとする。
ドラマ『惡の華』は、テレビ東京系にて毎週木曜深夜24時放送。