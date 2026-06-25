レモン香るさっぱりさわやかなひとくちサイズ！ ブルボン「レモンチーズケーキ」

記事ポイント クリームチーズ生地にレモンクリームをサンドしたひとくちサイズ夏季限定の個包装スイーツ2026年6月23日より全国の量販店・ドラッグストア等で販売 クリームチーズ生地にレモンクリームをサンドしたひとくちサイズ夏季限定の個包装スイーツ2026年6月23日より全国の量販店・ドラッグストア等で販売

ブルボンは、しっとりとしたチーズケーキ生地にレモンクリームをサンドしたひとくちサイズの「レモンチーズケーキ」を、2026年6月23日(火)に期間限定で全国発売しました。

フレッシュな風味と酸味が特徴のスイーツで、量販店やドラッグストア、小売店などで購入できます。

ブルボン「レモンチーズケーキ」

商品名：レモンチーズケーキ内容量：115g（個装紙込み）発売日：2026年6月23日(火)全国発売販売チャネル：量販店・ドラッグストア・小売店・売店など（一部コンビニエンスストアでも取り扱いあり）価格：オープンプライス賞味期限：6カ月

ブルボンは1924年（大正13年）に新潟県柏崎市で創業した日本の菓子メーカーで、ビスケット・スナック・チョコレートなど幅広いカテゴリの商品を長年にわたって展開してきました。

「レモンチーズケーキ」は、フレッシュな風味と酸味が心地よい味わいのひとくちサイズのチーズケーキスイーツで、2026年夏に期間限定で登場した商品です。

しっとりとしたチーズケーキ生地にレモンクリームをサンドしたつくりで、チーズのコクとレモンのさっぱりとした後味が合わさった夏向けの一品です。

クリームチーズパウダーを練り込んだしっとり生地

「レモンチーズケーキ」の生地には、クリームチーズパウダーを練り込んで焼き上げています。

クリームチーズパウダーを生地に練り込んでから焼き上げることで、しっとりとした口当たりとチーズのコクが生まれています。

生地全体にクリームチーズの風味が行き渡っており、ひとくち食べるとチーズケーキらしい味わいが感じられます。

焼き上げたしっとりとした生地は、レモンクリームのフレッシュな酸味と組み合わさることで、さっぱりとした後味を生み出しています。

チーズのコクとレモンの酸味のバランスが、夏の時期にも食べやすい軽やかな味わいを作っています。

ひとくちサイズに成形されており、一口で食べ切れる食べやすい大きさです。

フレッシュな酸味が心地よいレモンクリームのサンド

チーズケーキ生地にサンドされているのは、酸味のあるレモンクリームです。

レモンクリームはフレッシュな風味が特徴で、しっとりとしたチーズケーキ生地のコクと合わさることでさっぱりとしたおいしさをもたらしています。

甘さの中にレモンのフレッシュな風味が加わり、後味が心地よく感じられます。

フレッシュな風味と酸味が心地よい味わいで、チーズケーキでありながらレモンクリームによってさわやかな後味になっています。

夏の暑い時期に合わせた、さっぱりとしたスイーツです。

期間限定での販売で、夏の季節に向けて登場した商品です。

販売期間中に量販店やドラッグストアなどで購入できます。

個包装のひとくちサイズで手軽に食べられる

「レモンチーズケーキ」はひとくちサイズに仕上げられており、一口で食べ切れる食べやすさがあります。

また、個包装になっているため、必要な分だけ取り出して食べられます。

内容量は115g（個装紙込み）で、複数個が入っています。

個包装のため、職場や外出先でも手を汚さずに手軽につまめます。

賞味期限は6カ月あり、常温でストックしやすい商品です。

まとめて購入しても長く楽しめます。

全国の量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで購入できます。

一部のコンビニエンスストアでも取り扱いがあります。

価格はオープンプライスです。

しっとりとしたチーズケーキ生地にフレッシュなレモンクリームをサンドした「レモンチーズケーキ」は、チーズのコクとレモンの酸味が合わさり、さっぱりとした後味を楽しめます。

個包装のひとくちサイズで、好きなタイミングに少しずつ味わえる夏の期間限定スイーツです。

ブルボン「レモンチーズケーキ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「レモンチーズケーキ」の生地はどのように作られていますか？

A. クリームチーズパウダーを練り込んで焼き上げたしっとりとしたチーズケーキ生地です。

その生地に酸味のあるレモンクリームをサンドしており、フレッシュな風味とさっぱりとした味わいが楽しめます。

Q. 「レモンチーズケーキ」はどこで購入できますか？

A. 全国の量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで購入できます。

一部のコンビニエンスストアでも取り扱いがあります。

価格はオープンプライスで、賞味期限は6カ月です。

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