体温でとろけるシュガースクラブで唇の角質をオフ！ ハーバー「シュガーリップスクラブバーム」

記事ポイント 天然由来のシュガースクラブが体温でとろけ、古い角質をやさしくからめ取るスクワランやヒアルロン酸Naなどの保湿成分が乾燥による縦ジワや荒れをケアする洗い流し不要のスティックタイプで、リップクリーム代わりにいつでも使える 天然由来のシュガースクラブが体温でとろけ、古い角質をやさしくからめ取るスクワランやヒアルロン酸Naなどの保湿成分が乾燥による縦ジワや荒れをケアする洗い流し不要のスティックタイプで、リップクリーム代わりにいつでも使える

ハーバー研究所は、乾燥による皮むけ対策のためのリップバーム「シュガーリップスクラブバーム」を2026年8月20日（木）より数量限定で発売します。

天然由来のシュガースクラブが体温でとろけて唇になじみ、スティックをクルクルとなじませるだけで古い角質をやさしくからめ取ります。

スクラブの粒子は細かく、唇への負担も最小限。

スクワランやヒアルロン酸Naなどの保湿成分も配合しており、ふっくらとしたプルプル唇へと整えられます。

ケアのたびに、なめらかな仕上がりを実感できます。

ハーバー「シュガーリップスクラブバーム」

発売日：2026年8月20日（木）価格：2,200円（税込）容量：3.9g販売場所：通信販売（オンラインショップ11:00頃更新予定）、全国のショップハーバー数量限定（なくなり次第終了）

「シュガーリップスクラブバーム」は、体温でとろけて唇になじむ天然由来のシュガースクラブを配合したスティックタイプのリップバームです。

ハーバー研究所は1983年の創業以来、「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という無添加主義®を貫き、すべての化粧品にその理念を反映しています。

テクスチャーはとろけるスクラブでやさしい使い心地。

スティックをクルクルとなじませるだけで古い角質をやさしくからめ取り、唇をなめらかに整えます。

洗い流しやふき取りは不要。

リップクリーム代わりにいつでも手軽に使えます。

数量限定での発売で、なくなり次第終了となります。

スキンケアにこだわるハーバーが、唇のために開発した角質ケア専用のバームです。

体温でとろけるシュガースクラブの働き

スクラブの主成分はスクロース（保湿成分）で、天然由来の砂糖の粒子です。

体温によって粒子がとろけながら唇になじみ、古い角質をやさしくからめ取ります。

スティック状のバームをクルクルとマッサージするように唇に伸ばし、上下の唇を合わせてなじませるだけで角質ケアが完了します。

スクラブが体温で溶けるため、使用後の洗い流しやふき取りは不要です。

ただし、唇の状態によっては刺激に感じる可能性があります。

強くこすると刺激を招くため、こすりすぎには注意が必要です。

スクラブを1〜2mm程度繰り出し、やさしくマッサージするのが正しい使い方。

力を入れすぎず、やわらかくなじませるのがポイントです。

洗い流す手間がないため、日常のリップケアにそのまま取り入れられます。

乾燥が気になるタイミングにいつでも使えるシンプルなスティック形状で、ポーチに入れて持ち歩くにも便利です。

保湿成分が縦ジワや荒れをケア

スクラブによる角質ケアに加え、スクワラン、ヒアルロン酸Na、トリプルローズエキス（カニナバラ果実/センチフォリアバラ/ダマスクバラ花エキス）などの厳選した保湿成分を配合しています。

乾燥による縦ジワや荒れをケアし、ふっくらとしたプルプル唇へ整えます。

ハーバーが創業以来守り続ける無添加主義®は、パラベン・石油系界面活性剤・合成香料・鉱物油・タール系色素を一切使わない「5つの無添加」が軸です。

「シュガーリップスクラブバーム」にもこの理念が反映されており、唇へのやさしさを考えた成分設計となっています。

古い角質を取り除いた直後の唇は、保湿成分を受け取りやすい状態です。

スクラブケアと保湿ケアを1本で同時に行えるため、ステップを増やすことなく唇のコンディションを整えられます。

使い方とスティックタイプの手軽さ

使い方はシンプル。

スティック状のバームを1〜2mm程度繰り出し、クルクルとマッサージするように唇へ伸ばすだけです。

上下の唇を合わせてなじませたら、そのままでOK。

スクラブは体温で溶けるため、洗い流しやふき取りの手間がありません。

リップクリームと同じ感覚でいつでも使えるスティックタイプで、乾燥や皮むけが気になるときにすぐ取り出して使えます。

通信販売のオンラインショップでは2026年8月20日（木）の11:00頃に更新予定で、全国のショップハーバーでも同日より購入できます。

数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。

ガサガサ唇や皮むけが続く方、既存のリップケアで効果を感じにくい方にとって、シュガースクラブという角質アプローチを試せる製品です。

古い角質をやさしくからめ取るシュガースクラブの使い心地と、スクワランやトリプルローズエキスによる保湿のうるおいを、スティック一本で唇に届けます。

洗い流し不要のまま仕上がるため、乾燥が気になるたびにサッと取り出してプルプル唇を目指せます。

毎日のリップケアに角質ケアをプラスしたい方に、ちょうどよい一本です。

「シュガーリップスクラブバーム」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「シュガーリップスクラブバーム」はどこで購入できますか？

A. 通信販売（オンラインショップは2026年8月20日11:00頃更新予定）および全国のショップハーバーにて購入できます。

数量限定のため、なくなり次第終了となります。

Q. 使用後に洗い流しは必要ですか？

A. 洗い流しやふき取りは不要です。

スクラブ（スクロース）が体温で溶けるため、使用後はそのままにして問題ありません。

ただし唇の状態によっては刺激を感じる場合があるため、強くこすりすぎないことが重要です。

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