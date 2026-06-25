ハロプロ、各グループを担う7人が『ヤンジャン』一冊ぶち抜きグラビア
2028年で30周年を迎える『ハロー！プロジェクト』が、25日発売の『週刊ヤングジャンプ』30号をジャックし、表紙ほか一冊ぶち抜きでこれからのハロプロを担う7人が登場する。
【写真】ハロプロ大特集で各グループから夢のコラボショット
巻頭グラビアを飾るのは、ハロプロの中核を担う3グループから櫻井梨央（モーニング娘。'26）、後藤花（アンジュルム）、江端妃咲（Juice=Juice）の3人が揃い踏み。それぞれが放つ圧倒的オーラが融合する。
センターグラビアは、西田汐里（BEYOOOOONDS）と筒井澪心（OCHA NORMA）。ステージで魅せる力強いパフォーマンスとはひと味違う、ゆったり癒し度100%の2人を届ける。巻末グラビアは、17歳コンビ・石井泉羽（つばきファクトリー）と上村麗菜（ロージークロニクル）。青春感＆愛しさたっぷりの2人を収めた。
さらに、現ハロプロ所属7グループのメンバーを網羅した（6月11日時点）『ハロプロ最新名鑑』（特別付録）、秋ツアーで卒業することを発表している“ハロプロの歌姫”小田さくら（モーニング娘。'26）の独占インタビュー、夏のコンサートツアーへの招待付きと、まさにハロプロ祭りで届ける。
【写真】ハロプロ大特集で各グループから夢のコラボショット
巻頭グラビアを飾るのは、ハロプロの中核を担う3グループから櫻井梨央（モーニング娘。'26）、後藤花（アンジュルム）、江端妃咲（Juice=Juice）の3人が揃い踏み。それぞれが放つ圧倒的オーラが融合する。
さらに、現ハロプロ所属7グループのメンバーを網羅した（6月11日時点）『ハロプロ最新名鑑』（特別付録）、秋ツアーで卒業することを発表している“ハロプロの歌姫”小田さくら（モーニング娘。'26）の独占インタビュー、夏のコンサートツアーへの招待付きと、まさにハロプロ祭りで届ける。