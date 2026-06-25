『バチェロレッテ』で話題のイケメンレスラー・安齊勇馬の素顔に迫る 『KAMINOGE』表紙＆インタビュー【コンテンツ公開】
プロレスエンターテイメント書籍『KAMINOGE vol.165』（7月上旬発売・パワー社）の表紙とコンテンツが公開された。表紙はPrime Videoの恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4に出演した、話題のイケメンレスラー・安齊勇馬。
【動画】【バチェロレッテ４】仲良し７人組で座談会を開催！男性たちのローズセレモニーでハートを射止めたのは…？
インタビューでは、長身で端正なルックスと、プロレスに対する誠実かつ実直なキャラクターで多くの視聴者を魅了した彼のプロレスラーとしての素顔に迫る。
そのほか、試合動画が世界規模でバズっているK-1ファイター・木村萌那、鈴木みのる＆棚橋弘至、WWE所属10年の記念イヤーを迎えたWWEスーパースター・中邑真輔、さらに過酷なリハビリ生活を送る高山善廣のインタビューも掲載。
人気企画「玉袋筋太郎の座談会」は（いったん）ファイナル。連載陣は、五木田智央、バッファロー吾郎A、プチ鹿島、斎藤文彦、兵庫慎司、吉泉知彦、椎名基樹、ターザン山本、マッスル坂井、伊藤健一。
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