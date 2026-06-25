香取慎吾主演『高校生家族』2027年1月公開 仲里依紗、齋藤潤、永尾柚乃ら“家族全員高校生”の特報解禁
「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載された仲間りょうの人気漫画を、俳優・歌手の香取慎吾主演で実写映画化した『高校生家族』の公開日が2027年1月8日に決定し、ティザービジュアルと特報映像が解禁された。
【動画】本編映像を使用した映画『高校生家族』特報
原作は2020年から2023年まで連載され、「家族全員が高校生になる」という斬新な設定と独特なせりふ回し、誰も傷つけない優しい笑いで人気を集めた作品。実写版では、父・家谷一郎役を香取、母・静香役を仲里依紗、息子・光太郎役を齋藤潤、妹・春香役を永尾柚乃、ペットの猫・ゴメス役を俳優猫の大福が演じる。
監督は、「おっさんずラブ」シリーズや『極主夫道』、『Gメン』などの瑠東東一郎、脚本はヨーロッパ企画の上田誠が担当する。
解禁されたティザービジュアルには、「今日もみんなで学校へ行こう！」のコピーとともに、一郎（香取）、静香（仲）、光太郎（齋藤）、春香（永尾）、そしてゴメスが制服姿で学校へ向かう様子が描かれている。念願だった高校生活のスタートに胸を躍らせる一郎を先頭に、家谷家の面々がそれぞれの青春へ向かって走り出す、爽快感あふれるビジュアルとなっている。
あわせて本編映像を使用した特報も解禁。高校入学を控えた光太郎の前で、一郎が「今日から父さんも高校生だ」と衝撃の宣言をする場面から始まる。
さらに「母さんも」「私も今日から高校生だから」「ナーン！」と、母・静香、妹・春香、そしてペットのゴメスまでもが次々と高校入学宣言。家族全員が同じ高校に通うことになった“高校生家族”誕生の瞬間が描かれている。
続けて、「年齢を理由にしたくないんだ！！！」と叫ぶ体操着姿の一郎をはじめ、家族それぞれが部活動や学校生活に全力で挑む姿が次々と映し出される。ラストには一郎がバンド演奏をする姿も映し出され、いったいどんな展開を経て、ステージに立つことになったのか、本編への期待を高める内容となっている。
さらに、ティザーチラシのデザインも公開され、家族全員が同じ「1年3組」に所属していることが判明。一郎はバレー部、静香は野球部、光太郎はテニス部、春香は将棋部、ゴメスは美術部（モデル）に所属するなど、それぞれが高校生活を満喫する様子が明らかになった。チラシは、6月26日より全国の上映劇場にて配布開始となる。
実写映画化発表時にはSNSでも大きな話題となった本作。青春（アオハル）は何才からでも始められる――笑いあり、家族愛あり、最高純度の青春フェスムービーが、2027年の幕開けを盛り上げそうだ。
【動画】本編映像を使用した映画『高校生家族』特報
原作は2020年から2023年まで連載され、「家族全員が高校生になる」という斬新な設定と独特なせりふ回し、誰も傷つけない優しい笑いで人気を集めた作品。実写版では、父・家谷一郎役を香取、母・静香役を仲里依紗、息子・光太郎役を齋藤潤、妹・春香役を永尾柚乃、ペットの猫・ゴメス役を俳優猫の大福が演じる。
解禁されたティザービジュアルには、「今日もみんなで学校へ行こう！」のコピーとともに、一郎（香取）、静香（仲）、光太郎（齋藤）、春香（永尾）、そしてゴメスが制服姿で学校へ向かう様子が描かれている。念願だった高校生活のスタートに胸を躍らせる一郎を先頭に、家谷家の面々がそれぞれの青春へ向かって走り出す、爽快感あふれるビジュアルとなっている。
あわせて本編映像を使用した特報も解禁。高校入学を控えた光太郎の前で、一郎が「今日から父さんも高校生だ」と衝撃の宣言をする場面から始まる。
さらに「母さんも」「私も今日から高校生だから」「ナーン！」と、母・静香、妹・春香、そしてペットのゴメスまでもが次々と高校入学宣言。家族全員が同じ高校に通うことになった“高校生家族”誕生の瞬間が描かれている。
続けて、「年齢を理由にしたくないんだ！！！」と叫ぶ体操着姿の一郎をはじめ、家族それぞれが部活動や学校生活に全力で挑む姿が次々と映し出される。ラストには一郎がバンド演奏をする姿も映し出され、いったいどんな展開を経て、ステージに立つことになったのか、本編への期待を高める内容となっている。
さらに、ティザーチラシのデザインも公開され、家族全員が同じ「1年3組」に所属していることが判明。一郎はバレー部、静香は野球部、光太郎はテニス部、春香は将棋部、ゴメスは美術部（モデル）に所属するなど、それぞれが高校生活を満喫する様子が明らかになった。チラシは、6月26日より全国の上映劇場にて配布開始となる。
実写映画化発表時にはSNSでも大きな話題となった本作。青春（アオハル）は何才からでも始められる――笑いあり、家族愛あり、最高純度の青春フェスムービーが、2027年の幕開けを盛り上げそうだ。