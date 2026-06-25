モーニング娘。’26牧野真莉愛（25）が24日、東京・日本武道館で卒業コンサートを行い、グループとハロー！プロジェクトから卒業した。

モーニング娘。になるという夢を叶え（12期）、11年9カ月にわたりモー娘。一筋に活動。約1万人の“まりあコール”に迎えられた卒業セレモニーには、グループの原点である「モーニングコーヒー」（98年）の衣装をオマージュしたドレスで登場した。初代モーニング娘。飯田圭織（44）から花束贈呈のサプライズのほか、大ファンであるプロ野球・日本ハムファイターズ新庄剛志監督からのお祝いメッセージも届いた。「ここから真莉愛ちゃんの新しいシーズンですね」という祝福に涙した。

大好きな「ワンピース」の「16点鐘」を鳴らし、スピーチでは「こんなどうしようもねえ自分を愛してくれてありがとう」。卒業ソングに選んだのは、大好きなドリームモーニング娘。の「あっと驚く未来かやってくる！」（11年）。最後まで思い知り歌って踊りたいとロングスカートからミニにチェンジし、はつらつパフォーマンスでモー娘。人生を完全燃焼した。

この日はメドレーを含む全31曲を披露。卒業後も芸能活動を続ける。