わんこと配達員さんの微笑ましいワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で33万3000回再生を突破し、「ルンルンでかわいい」「笑ってしまいました」「疲れ吹っ飛ぶ～」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『クロネコヤマト配達員』が台車を押していたら、後ろから『超大型犬』が来て…微笑ましい光景】

ヤマトの配達員さんを発見！

TikTokアカウント「doggy_kinoco」の投稿主さんは、バーニーズマウンテンドッグの「きのこ・あざらし・ヴィクトリア」ちゃん（通称：あざちゃん）と暮らしています。ある日、あざちゃんが散歩をしていたときのこと。前方に気になる人物を発見しました。それは、台車を押しながら忙しそうに歩くクロネコヤマトの配達員さんです。

あざちゃんはその姿を見つけるなり、嬉しそうに足取りを軽くして後を追いかけ始めたそう。配達員さんは仕事中でどんどん先へ進んでいきますが、あざちゃんはルンルン気分で追跡。ようやく追いつくと、配達員さんの顔を見上げながら満面の笑みを浮かべたのでした。

微笑ましい光景にホッコリ♡

そんなあざちゃんの愛らしいアピールに、配達員さんも思わず足を止めます。そして優しく声をかけながら、頭や体をなでなでしてくれたそうです。あざちゃんはとても嬉しかったようで、さらににっこり。大きな体を揺らしながら幸せそうな表情を見せていたのだとか。

配達員さんとの何気ない交流でしたが、お互いの優しさが伝わる心温まるひとときに。見ているだけで頬が緩むような、微笑ましいワンシーンとなったのでした。

この投稿には、「優しい人でよかったね」「わんこもヤマトの人もステキ」「その後ろを私が追いかけたいｗ」など、多くのコメントが寄せられています。

子どもたちにも大人気！！

あざちゃんは人が大好きで、その優しい性格から子どもたちの人気者でもあります。公園で子どもたちに出会うと、喜んでなでてもらうのだとか。最初はお行儀よく座ってなでられているものの、優しく接してもらううちにだんだん嬉しさが爆発。

ついには仰向けになってゴロゴロ転がりながら大はしゃぎすることもあるそうです。その無邪気な姿に子どもたちも大喜び。たくさんの人に可愛がられるのは、あざちゃんの天性の優しさと懐の深さのおかげかもしれませんね♡

現在のあざちゃんは、なんと母犬さんになったとのこと。TikTokアカウント「doggy_kinoco」では、子犬との仲睦まじい光景が紹介されています。気になる方は、是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「doggy_kinoco」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。