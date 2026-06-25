寝起きが人間っぽすぎるわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で36万4000回再生を突破し、「人間みたいで草」「されるがままｗ」「目ですっごい訴えてる(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：朝、用事があったので『ベッドで寝ている大型犬』を起こしに行ったら…あまりにも『人間すぎる光景』】

わんこを起こしに行くと…

TikTokアカウント「aitaroo」の投稿主さんが紹介したのは、ロットワイラー『BUZZ』ちゃんの日常のワンシーンです。ある朝、用事があった投稿主さんは、ベッドで眠っているBUZZちゃんを起こしに行きました。しかしBUZZちゃんは気持ちよさそうに熟睡中。体をトントンと軽く叩いてみても、まったく起きる気配がありません。

それでも反応はあったようで、前足をふわっと持ち上げたのだとか。その姿はまるで「わかった、わかった。もう起きるから……」と言いながら二度寝を決め込む人間そのもの。あまりにも自然な仕草に思わず笑ってしまいます。

人間味あふれる反応に爆笑♪

ところが、BUZZちゃんの眠気は相当なものだったようです。前足を上げたあとも再び夢の中へ。顔を優しくペチペチしてみても効果はなく、投稿主さんはさらにいたずらを開始。

なんと口をそっと開けてみたのです。しかしBUZZちゃんはまったく気にする様子もなく、そのまま爆睡を継続。どんな妨害にも動じない姿は貫禄たっぷりです。結局最後まで自分のペースを崩さず、のんびり眠り続けたBUZZちゃん。その人間味あふれる寝起きの悪さに、多くの人がクスッとさせられたのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「こんな手間かかる犬おる？ｗ」「もーちょっと寝かせろやって思ってそう(笑)」「あと30分だけ許してやって下さい！」など沢山の反響がありました。

ちょっぴり弱気な一面も

BUZZちゃんは見た目のたくましさとは裏腹に、とても穏やかで優しい性格の持ち主です。友達わんこに少し強く注意されるだけで、不安そうな表情になってその場で固まってしまうこともあるのだとか。

さらに相手に威嚇されると、慌ててその場から逃げ出してしまうことも。大きな体をしていても、自分から強気に出ることはほとんどありません。そんな気の優しい性格だからこそ、多くの人から愛されているかもしれませんね。

TikTokアカウント「aitaroo」では、BUZZちゃんの他にもさまざまなわんこ＆にゃんこの日常が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「aitaroo」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。