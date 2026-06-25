グループ首位をかけた激しいバトルに



MATCH 51 グループB第3戦



2026年6月25日 04:00キックオフ（会場：BCプレイス）



スイス 2-1 カナダ



ともに勝ち点4で迎えた最終節。得失点差では前節カタールを6-0で粉砕したカナダが上回っていて、カナダは引き分け以上で首位通過が決まる。



スイスはブレイクの兆しを見せる若きFWマンザンビが先発に入っていて、同じくサイズと縦への推進力を武器とするエンボロとのコンビでカナダのゴールに迫る。





スイス最初の決定機は11分。R・ロドリゲスのスルーパスにエンボロが抜け出してシュート。しかしこれはカナダの守護神クレポーが難なくセーブしてみせた。一方のカナダはJ・デイビッドとラリンの2トップが攻撃の中心となり、32分にはデイビッドのスルーパスにラリンが抜け出し、相手DFを外してからシュート。しかしこれは力の弱いシュートでGKにキャッチされた。試合が動いたのは後半開始早々だ。スイスのマンザンビが右サイドからクロスを上げると、ファーサイドで待ち構えていたバルガスがトラップからゴール左隅へ流し込んでスイスが先制に成功した。その10分後には再びマンザンビだ。エンボロが前線でボールをキープしてタメを作ると、後方から走り込んできたマンザンビにパス。マンザンビはそれをダイレクトで流し込み、スイスがリードを2点に広げた。ホームの大声援を味方に追いつきたいカナダは、67分に左サイドのクロスからエースのデイビッドがシュートを放つも、スイスのゴールは割れず。しかしカナダはその後も攻勢を強めると、76分にスルーパスから右サイドを抜け出したサリバが巧みなトラップで相手を外し、クロス。それに途中出場したばかりの大型FWプロミス・デイビッドが合わせてカナダが1点を返す。その後はカナダが猛攻を仕掛け、後半アディショナルタイムにはロングスローからプロミス・デイビッドが頭で合わせるも、これはGKがキャッチ。ロングスローのチャンスはその後も続いたが、結局そのまま2-1でスイスが勝利。勝ち点を7に伸ばしたスイスが首位で通過。カナダは2位で決勝トーナメントへ向こうことになった。［スコア］スイス 2-1 カナダ［得点者］スイスルベン・バルガス（46）ヨハン・マンザンビ（57）カナダプロミス・デイビッド（76）［ポゼッション］スイス 46%カナダ 45%中立 9%［シュート数］スイス：6本カナダ：13本［枠内シュート］スイス：4本カナダ：7本［イエローカード］スイスグラニト・ジャカ（32）カナダサイル・ラリン（32）リアム・ミラー（87）スイス監督：ムラト・ヤキンフォーメーション：［4-3-3］GKグレゴール・コベル（ドルトムント）DFルカ・ヤケス（シュツットガルト）ニコ・エルヴェディ（ボルシアMG）マヌエル・アカンジ（インテル）リカルド・ロドリゲス（レアル・ベティス）MFジブリル・ソウ（セビージャ）グラニト・ジャカ（サンダーランド）レモ・フロイラー（ボローニャ）FWルベン・バルガス（セビージャ）ブレール・エンボロ（レンヌ）ヨハン・マンザンビ（フライブルク）交代出場74分 ルカ・ヤケス→シルヴァン・ヴィドマー（マインツ）74分 ジブリル・ソウ→ミシェル・アエビシェール（ピサ）80分 ルベン・バルガス→ダン・エンドイェ（ノッティンガム・フォレスト）85分 ブリール・エンボロ→セドリック・イッテン（デュッセルドルフ）85分 ヨハン・マンザンビ→クリスティアン・ファスナファト（ヤング・ボーイズ）カナダフォーメーション：［4-2-2］監督：ジェシー・マーシュGKマキシム・クレポー（オーランド・シティ）DFアリスター・ジョンストン（セルティック）リュック・デ・フーゲロールズ（フラム）デレク・コーネリアス（マルセイユ）リッチー・ラリア（トロントFC）MFネイサン・サリバ（アンデルレヒト）マシュー・ショワニエール（ロサンゼルスFC）タジョン・ブキャナン（ビジャレアル）アリ・アーメド（ノリッジ・シティ）FWサイル・ラリン（マジョルカ）ジョナサン・デイビッド（ユヴェントス）交代出場58分 サイル・ラリン→タニ・オルワセイ（ビジャレアル）58分 マシュー・ショワニエール→ステファン・ユースタキオ（ポルト）58分 アリ・アーメド→リアム・ミラー（ハル・シティ）75分 タジョン・ブキャナン→プロミス・デイビッド（ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ）83分 リッチー・ラリア→ジェイコブ・シャッフェルバーグ（ロサンゼルスFC）