MATCH 52 グループB第3戦



2026年6月25日 04:00キックオフ（会場：シアトルスタジアム)

ボスニア・ヘルツェゴビナ 2-1 カタール



25日からグループステージ第3戦が開始した。グループBでは3位のボスニア・ヘルツェゴビナと4位のカタールが激突。決勝トーナメント進出のためには、勝利が必須の両国は、序盤から主導権を争う展開となった。



その中で効果的なチャンスを作ったのはボスニア・ヘルツェゴビナ。15分に巧みなターンで相手のプレスをかわしたバシッチが強烈なミドルを放つものの、これは枠をとらえることができない。





23分にはアライベゴビッチがゴール手前のFKを直接狙ったが、壁に直撃。そして迎えた28分、左サイドから中央へと進入し、ペナルティーエリア手前から18歳のアライベゴビッチが豪快なミドルを突き刺してボスニア・ヘルツェゴビナが先制に成功する。さらに34分、左からのアライベゴビッチのサイドチェンジを受けたジェコが折り返すと、これがアルブラケに当たってネットに吸い込まれて追加点。前半のうちにボスニア・ヘルツェゴビナが2点差とする。38分には相手最終ラインの背後を抜け出したジェコがボックス内で左足を振りぬいたが、これはポストに当たって得点とはいかず。対するカタールはなかなかシュートまで行けなかったが、42分に1点を返す。エドミルソンの右サイドからの折り返しをアルハイドスが詰めて反撃の狼煙を上げる。前半アディショナルタイムには、細かなパスワークで右サイドを崩していくと、アフィフのラストパスに反応したミゲルがシュートも、ポストに当たって同点弾とはいかない。後半はカタールが猛攻を仕掛けつつも、耐えながらボスニア・ヘルツェゴビナが3点目を狙いに行く。56分にはカタールが速攻から好機を作る。左から抜け出したアフィフが強烈なシュートを放ったが、これは枠を捉えられず。以降もカタールがボールを保持するが、ボスニア・ヘルツェゴビナの壁に阻まれてチャンスを迎えるまでには至らない。すると80分、ゴール手前でボスニア・ヘルツェゴビナのラデリッチが強引にクロスを送ると、ハジカドゥニッチが粘りながらキープしてマフミッチがシュートを放ち、これが相手GKの手に当たりながらゴールイン。試合終盤にボスニア・ヘルツェゴビナがリードを広げた。一矢報いたいカタールだが、ボスニア・ヘルツェゴビナの堅守を最後までこじ開けられずに試合は3-1で終えた。得失点差で3位となったボスニア・ヘルツェゴビナは他グループの結果によってグループステージ突破が決まる状況に。そして何より12年ぶりのワールドカップ出場で史上初の白星を挙げた。対するカタールは勝利を勝ち取れぬまま、大会を後にした。［スコア］ボスニア・ヘルツェゴビナ 3-1 カタール［得点者］ボスニア・ヘルツェゴビナケリム・アライベゴビッチ（28）オウンゴール（34）エルミン・マフミッチ（85）カタールハッサン・アルハイドス（42）［ポゼッション］ボスニア・ヘルツェゴビナ 48%カタール 40%中立 12%［シュート数］ボスニア・ヘルツェゴビナ：14本カタール：9本［枠内シュート］ボスニア・ヘルツェゴビナ：5本カタール：3本［イエローカード］ボスニア・ヘルツェゴビナエルミン・マヒッチカタール［レッドカード］ボスニア・ヘルツェゴビナカタールボスニア・ヘルツェゴビナフォーメーション：［4-4-2］監督：セルゲイ・バルバレスGKニコラ・バシリ（ザンクトパウリ）DFセアド・コラシナツ（アタランタ）ニコラ・カティッチ（シャルケ）スティエパン・ラデリッチ（リエカ）アルヤン・マリッチ（シュトゥルム・グラーツ）MFイバン・バシッチ（アスタナ）イバン・シュニッチ（パフォス）ケリム・アライベゴビッチ（ザルツブルク）エスミル・バイラクタレビッチ（PSV）FWエルメディン・デミロビッチ（シュツットガルト）エディン・ジェコ（シャルケ）交代出場HT イバン・シュニッチ→ベンヤミン・タヒロビッチ（ブレンビー）HT アルヤン・マリッチ→アマル・メミッチ（ヴィクトリア・プルゼニ）63分 エディン・ジェコ→エルミン・マフミッチ（スロヴァン・リベレツ）63分 ニコラ・カティッチ→デニス・ハジカドゥニッチ（サンプドリア）82分 ケリム・アライベゴビッチ→ジェニス・ブルニッチ（カールスルーエ）カタールフォーメーション：［4-3-3］監督：フレン・ロペテギGKマフムド・アブナダ（アル・ラーヤン）DFペドロ・ミゲル（アル・サッド）ブアレム・フヒ（アル・サッド）スルタン・アルブラキ（アル・ドゥハイル）MFジャッセム・ガーベル（アル・ラーヤン）カリム・ブディアフ（アル・ドゥハイル）アフメド・ファティ（アル・アラビ）FWエジミウソン・ジュニオール（アル・ドゥハイル）ハサン・アルハイドゥース（アル・サッド）アクラム・アフィフ（アル・サッド）交代出場HT ジャッセム・ガーベル→アブドゥラジズ・ハーティム（アル・ラーヤン）55分 ハサン・アルハイドゥース→アフメド・アルガネヒ（アル・ガラファ）72分 カリム・ブディアフ→アルモエズ・アリ（アル・ドゥハイル）79分 アフメド・ファティ→モハメド・アルマンナイ（アル・シャマル）79分 エジミウソン・ジュニオール→アハメド・アラエルディン（アル・ラーヤン）