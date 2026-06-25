【哲学】40代は成功の喜びと同じくらい、個人的・社会的に、人生における失敗の痛みを多々味わう時期でもある。

仕事も家庭も忙しく、自分のことを考える時間がない。人間関係に疲れ、ふと死について考えてしまう――そんな40代特有の感覚に、ショーペンハウアーは別の視点を与えている。

40代は、喜びと痛みが同じくらい押し寄せる時期だ

20代や30代に比べて、40代になると人生の手触りが変わってくる。

仕事での成功や、家庭での充実感を味わう機会も増える一方で、

これまで経験しなかった種類の痛みも、同時に押し寄せてくる。

若い頃の悩みは、どちらかと言えば「これから」に関するものが多い。

将来どうなりたいか、何を目指すか、どんな人生を歩みたいか。

しかし40代に差し掛かると、悩みの質が少しずつ変わってくる。

これまで積み上げてきたものへの評価や、選んでこなかった道への思いが、ふとした瞬間に頭をよぎるようになる。

仕事の責任は重くなり、家事や育児、子どもの教育にも時間を取られる。

気づけば一日が終わり、自分自身について考える余裕がない――

そんな日々を送っている人は少なくないだろう。

朝起きてから夜眠るまで、誰かのため、何かのために動き続け、自分の感情を後回しにする生活が、何年も続いていく。

人間関係への懐疑と、死への意識



仕事や家事、育児や子どもの教育など、せわしない生活に追われ、自分を顧みる余裕もない。

人間関係に対しても懐疑的になり、しだいに迫ってくる死についても真剣に考えるようになる。 40代は成功の喜びと同じくらい、個人的・社会的に、人生における失敗の痛みを多々味わう時期でもある。仕事や家事、育児や子どもの教育など、せわしない生活に追われ、自分を顧みる余裕もない。人間関係に対しても懐疑的になり、しだいに迫ってくる死についても真剣に考えるようになる。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』（カン・ヨンス 著）より

この一節が示しているのは、40代に特有のある変化だ。

20代、30代の頃は信じていた人間関係も、

本当にこの人とわかり合えているのだろうか と、ふと懐疑的になる瞬間が増えてくる。

長く付き合ってきた友人や同僚との関係の中に、これまで気づかなかった距離感やすれ違いを感じることもあるだろう。

それは関係が壊れたということではなく、自分自身の見方が変化してきたことの表れでもある。

さらにこの年代になると、親の介護や知人の病気、自身の体力の変化などを通じて、

死 という存在が、より身近なものとして意識されるようになる。

20代の頃には遠い未来の出来事だったものが、40代になると、人生の中の現実的な一部として立ち現れてくる。

これは決して特別なことではなく、多くの人が同じ時期に通る道だ。

死を意識することは、悲観につながるだけのものではなく、今この瞬間をどう過ごすかを考え直すきっかけにもなる。

「自分を顧みる余裕がない」のは、誰もが通る道だ

仕事、家事、育児に追われ、自分自身と向き合う時間が取れない――

この感覚を「自分だけがうまくできていない」と捉えてしまう人もいるかもしれない。

しかしこの一節が示す通り、それは40代という時期そのものが持つ特徴でもある。

誰もが似たような忙しさの中で、似たような迷いを抱えながら過ごしている。

喜びと痛みが同時に押し寄せる時期だからこそ、

無理に元気でいようとするより、

今の自分が感じている疲れや不安をそのまま受け止めることが、まず大切なのかもしれない。

人間関係への懐疑や死への意識も、否定すべきものではなく、

この年代を生きる中で自然に生まれてくる感覚として捉え直すことができる。

40代という時期は、これまでの人生の延長でありながら、これからの人生の出発点でもある。

忙しさの中で見失いがちな自分の感情に、少しだけ目を向けてみること。

それが、この時期を乗り越えるための、小さくても確かな一歩になる。

今日から試すなら、忙しい一日の中に、ほんの数分だけ自分の気持ちを振り返る時間をつくることだけでいい。