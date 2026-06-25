「世の中の組織は、どんな人を評価しているのだろう？」

人を評価することは難しい。仕事の結果だけでなく、人間性の判断も重要だ。世の中の組織は、どんな人を評価しているのだろう。9年間、総額1億円超をかけて815社17万人の行動と評価データを分析して書かれた『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』（越川慎司著、ダイヤモンド社）からヒントを紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・石井一穂）

「何がいいたいのか」がわからない残念な資料

丁寧に情報が集められ、データも整理されている。

真面目で非の打ちどころがない資料に見える。

しかし、ページをめくっても「で、結局何が言いたいの？」とため息をつきたくなる資料は多い。

残念ながら多くの組織において、こうした資料を作る人は昇進できていない。

「相手の時間」を奪うことへの意識が足りていないからだ。

丁寧なように見える分厚い資料。

それは要点を理解・把握する手間を読み手に押し付けているとも言える。

見た目だけを美しく飾り、中身をいたずらに増やし、意思の見えない資料を作る。

たとえ仕事で結果が出ていても、こういう人は評価と信頼を得られない。

一瞬で「結論」がわかる資料が評価される

では、多くの組織は、どのような人を評価し、昇進させているのだろうか。

『会社から期待されている人の習慣115』によると、815社17万人のビジネスパーソンの行動と人事評価データを分析した結果、意外な共通点がわかったという。

同世代より昇進が早い「期待されている人たち」は、資料の冒頭にまず「結論」を書いていたのだ。

2017年から約9年間にわたり、クライアント企業内で作成されたPowerPoint資料を5万ファイル分析しました。

すると、期待されている人の30％が、資料の最初に「So what？（だから何？）」を書いているとわかりました。これは一般社員における比率の6倍以上です。

さらに調べると、冒頭で結論を明示した資料は、そうでない資料に比べて一発OKとなる確率が19%高く、作成時間は18%少なかったこともわかりました。

――『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』より

「So what？ （だから何？）」を最初に明示する。

これは、忙しい上司や役員に対する最高の気遣いだ。

この工夫があるからこそ、資料は一発でOKとなり、無駄な修正時間も劇的に減る。

これは、たんに資料作成だけの話ではない。

この工夫と気遣いには、つねに「相手の目線になって考える」という姿勢が見てとれる。

これが、組織が評価し、昇進させたいと考える人の共通点の1つなのである。

（本稿は、書籍 『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』 の一部を引用したオリジナル記事です）

越川慎司（こしかわ・しんじ）

株式会社クロスリバー 代表取締役社長

日系通信会社や外資ベンチャーなどを経て2005年にマイクロソフト米国本社へ入社。その後、日本マイクロソフトの役員としてExcelやPowerPointなどの事業責任者を務める。2017年には週休3日・複業を実践する会社、株式会社クロスリバーを設立し、800社以上の働き方改革を支援。年300回以上提供する企業向けオンライン講座の受講者満足度は平均96％、行動に移す受講者は95％以上。著書は『世界の一流は「休日」に何をしているのか』（クロスメディア・パブリッシング）や、『AI分析でわかった トップ5%社員の習慣』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）など33冊、累計130万部。NHK、TBS、テレビ東京、PIVOT、NewsPicksやReHacQなどメディア出演多数。