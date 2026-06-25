◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本―スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２４日＝岡島智哉】Ｆ組２位の日本代表は、同３位のスウェーデン代表と対戦する。

＊ ＊ ＊

スウェーデンを率いるポッター監督の前日会見がダラス競技場で行われた。

英プレミアリーグのブライトンでＭＦ三笘薫を指導した時期もある指揮官は「日本はグループとして強い。（三笘不在の）解決策を探し出した。チームとしてまとまっている」と警戒した。

指揮官は、日本がチームとしてのまとまりがあることを繰り返し強調し「言葉が必要ないくらい、コミュニケーションがとれているように見える。トレーニングの中で醸成されているものだろう」とコメント。第２戦でオランダのサイドアタッカーに苦しめられたことを引き合いに「日本のウイングも強い。守備を改善し、対応しなければ」と語った。

スウェーデンはＦＩＦＡランク３８位。第１戦ではチュニジアに５―１の大勝を収めたが、第２戦ではオランダに１―５で完敗。勝ち点３（得失点±０）の３位で日本戦に臨む。