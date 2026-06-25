「自分に問題があると悟られたくない」と、周囲に事情を打ち明けず30歳から不妊治療を10年続けた池田麻里奈さん。夫との温度差に感じる憤り、卵子の老化やキャリアが築けないことへの焦り…。それでも「母になること」を求め続けた理由とは。

【写真】不妊治療に10年捧げた末、養子縁組を結んだ息子との現在（全11枚）

「婦人科系が弱くて」誤魔化しながら治療に通った

養子縁組を結んだ息子と鎌倉の海へ

── 特別養子縁組によりお子さんを迎えた池田さんですが、それまでは10年に渡る不妊治療、流産と妊娠7か月での死産を経験されていると伺いました。不妊治療中については職場ではいっさい伏せていたそうですね。

池田さん：28歳で結婚し、不妊治療を始めたのは30歳の時です。15年前の当時は不妊治療を公表している人がまだ周りにほとんどいない時代でした。職場は女性が多く、「話せばきっと理解してくれた」と今なら思います。でもその頃は「自分に問題があると思われたくない」という劣等感のようなものがありました。周りから「かわいそう」と同情されたり、気をつかわれたりするのも嫌で。治療をしていても、その様子を表に出さず、何もなかったかのように「妊娠しました」と報告したかったんです。

── 治療が進むと通院頻度は増えていきます。周りに伏せたまま、時間をやりくりするのは大変だったのでは。

池田さん：その通りです。体外受精にステップアップすると2日に1回の頻度で通院が必要になります。お昼休みをなしにして、まるで忍者のように気配を消して、2、3時間で病院に行って戻ってくる。職場には「婦人科系がちょっと弱くて」とごまかしていましたが、普段は元気なのに、あまりに頻繁に席を外して病院に行くものだから「そんなに体調悪いの？大丈夫？」と心配されていました。「不思議な人だ」と思われていたかもしれません。

── そうなると、働き方にもブレーキがかかってしまいますよね。キャリアをセーブして挑んでいるのに、なかなか妊娠にも至らない時期が続くと、どちらも宙ぶらりんな感覚に陥ってしまいそうです。

池田さん：先のスケジュールすら見通せない状況では、責任のある大きな仕事に挑戦することはできません。周りが着々とキャリアを積んでいくなかで、自分だけが足踏みをしている感覚でした。仕事の成果も掴めず、お母さんになる夢もストップしていて、「どれもこれも中途半端だ」と自分を責めていました。

特に35歳の手前がいちばんきつい時期でした。「35歳を境に卵子が老化する」と言われ始めた頃です。焦りだけが募り、ただひたすらクビにならないように仕事を繋ぎ止めることだけで精一杯でした。

「病院に行けば子どもが授かる」と思っていた

鯉のぼりを掲げて迎えた、息子にとって初節句

── どれだけ努力を重ねても、それが必ずしも結果に直結するとは限らないのが不妊治療のシビアな現実です。

池田さん：健康なのに、卵子を育てるために何度も痛い筋肉注射を打ち、具合が悪くなっていくことに虚しさがありました。冷え性の解消のための足湯や鍼、マッサージ、食事改善などできる努力はすべて重ねました。

最初はどこかで、「病院に行けば子どもを授けてもらえる」と思い込んでいたところがあったと思います。でも、治療はあくまで可能性を高めるだけ。「これだけやってもダメなのか」と、妊娠判定の陰性を突きつけられるたびに深く落ち込みました。どうにもできない現実のなかで、周囲からは2人目、3人目を妊娠したという話が嫌でも耳に入ってくる。誰にも本音を言えず、「こんなこといつまで続けるんだろう、このまま年をとって死んでしまうのではないか、自分の役割って何だろう」という不安をブログに綴っていました。

夫との温度差と衝突も「母になれない」不安感じ

── 不妊治療は、夫婦間の「温度差」に悩む人も少なくありません。ご主人との足並みはいかがでしたか。

池田さん：やっぱりすれ違いはありました。当初2年間タイミング法を行っていた時期がもっとも神経をすり減らしました。医師から指定された日に夫の帰宅が遅かったり、お酒を飲んで帰ってきたりして、避けるようになっていきました。気分が乗らないのはお互い様でしたが、私は職場で周囲に頭を下げながら、時間をやりくりして通院していました。男女で治療の負担が違うことを、夫と十分に共有できていませんでした。生活を共にしていても、互いの見えない苦労やプロセスを想像する心の余裕がなかったのだと、今ならよく分かります。

そうしたすれ違いから衝突したこともありました。

── それほど心身をすり減らしながらも、「母になること」にこだわり続けたのはなぜだったのでしょう。子どものいない人生は、当時の池田さんには、どのように見えていましたか。

池田さん：こだわったというより自分の描いた家族像に囚われていたと思います。もともと母のいない父子家庭だったことが強く影響していると思います。子どもの頃に「もう少しそばにいてほしかった」「悩みを聞いてほしかった」という思いがあったので、自分が大人になったら、いつも隣にいて相談に乗ってあげられるお母さんになりたかったんです。私が30代のころに亡くなった父とは、すごくいい関係だったので「私も父のような親になりたい」という憧れもありました。

そうした親としての理想が、20歳の頃にはもう出来上がっていて、結婚したら次は妊娠して親になるという道ができていた。その生き方が普通という時代の大きな価値観もあったと思います。だからこそ子どもがいないと、自分の人生がそこで停滞してしまうような恐怖がありました。

34歳で会社を離れ、治療に専念しながらフリーランスとして働くなかで、36歳の時には妊娠7か月での死産を経験しました。当時は妊婦さんやベビー服に関わる仕事をしていましたが、死産の後は、どうしても同じ気持ちで仕事に向き合えなくなって。愛らしいベビー服を見ること自体が、どうしてもつらくなってしまった時期もありました。

「不妊治療に身を捧げた10年、その経験が今につながっている」

── 10年に及ぶ不妊治療を終えた後、42歳の時に子宮腺筋症が悪化し、子宮全摘。特別養子縁組でお子さんを迎えることになります。あらためて、不妊治療に身を捧げた10年間は、池田さんにとってどのような時間だったのでしょうか。

池田さん：当時は「子どもを産んで母になる」という一本の道しか見えていませんでした。そこから外れたら、自分の人生が止まってしまうような感覚があったんです。子どもが授かれない自分も、仕事に思いきり踏み込めない自分もどうしても受け入れられなくて、誰にも言えないままひとりで抱え込んでいました。もっと早く周囲にオープンにして、ありのままの自分を見せていれば、あんなに自分を追い詰めずに、少し違う過ごし方ができたのかもしれません。

ただ、あの10年間に意味がなかったとは思いません。望んだ妊娠や出産にはつながりませんでしたが、不妊治療を続け、流産や死産を経験したことが、同じ悩みを抱える方の気持ちに寄り添ううえで、現在のカウンセラーとしての活動の土台になっています。

そして何より、思い描いていた道が断たれたからこそ、特別養子縁組という別の形で親になることに本気で向き合う覚悟ができました。だからあの頃の自分には「望んだ結果に届かなくても、人生が止まるわけじゃない。親になる形も、その先の生き方も、ひとつではないよ」と伝えてあげたいです。

取材・文：西尾英子 写真：池田麻里奈