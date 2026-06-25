25日発表の『オリコン上半期ランキング2026』で、5人組グループ・M!LKの『爆裂愛してる / 好きすぎて滅！』が『作品別売上数部門』の『合算シングルランキング』で自身初の1位を獲得。メンバーが喜びのコメントを寄せました。

収録曲のうち、『爆裂愛してる』は『ストリーミングランキング』で期間内再生数1億3196.2万回で8位に入り、『好きすぎて滅！』は、期間内再生数1億9272.3万回で2位にランクインしました。そして、この2曲を収録したCDシングルは『オリコン週間シングルランキング』において、自己最高累積売上の56.5万枚を記録。CD売り上げに加えて、ストリーミング再生が好調に推移したことで、今回の『上半期合算シングルランキング』1位につながりました。

M!LKは、上半期10部門を通じて自身初の1位獲得となります。

■山中柔太朗「たくさん手にしてくれたから」 ファンへの思い語る

この結果を受け、メンバーの山中柔太朗さん（24）は「（作品を）出すまでは俺らができるけど、この1位は（ファンの）皆の1位だからね。たくさん聴いてくれて、たくさん手にしてくれたからだから」とファンへ感謝。

また、吉田仁人さん（26）は「まさに『爆裂うれしすぎて滅！』という感じですね」と楽曲のフレーズを使って喜びを表現しました。

さらに、佐野勇斗さん（28）は、多くの人に楽曲が届いた理由について聞かれると「僕たち自身がやったことと言うと、SNSをたくさん考えてやらせてもらいました。あとテレビでも皆さんがたくさん（楽曲を）使ってくださったりとか、“滅！”って僕らもたくさん言わせてもらったりとかというのがあると思います。運動会とかでも使ってくれたりね」と語りました。

■リーダー・吉田仁人「下半期も頑張っていきたい」

最後に、リーダーである吉田さんは、ファンに向けて「本当にたくさん聴いていただきありがとうございます！ 本当に皆さんが聴いてくださって、パフォーマンスをやらせていただくたびに僕らは元気になっています。その元気を皆さんに届けようと思って頑張っています。僕たちの今の目標は『日本を元気にする』ということなので、これからも日本を元気にできるように下半期も頑張っていきたいと思います！ 応援よろしくお願いします！」と今後の活躍を誓いました。

『合算シングルランキング』とは、毎週のシングルの推定売り上げ枚数、ストリーミングの再生数、デジタルダウンロードのダウンロード数をポイント換算して集計したランキング。『上半期合算シングルランキング』は、週間合算シングルTOP100内に登場した作品の換算累積売り上げポイント順位をもとに発表されます。

オリコン調べ