日本代表がチュニジアに４-０で勝利した。スコアだけでなく、内容においても申し分なかった。この試合はワールドカップ1000試合目というメモリアルゲームでもあったが、その大舞台にふさわしいパフォーマンスを日本は披露した。

この試合をメキシコ・モンテレイのスタジアムで取材した林陵平さんが徹底レビューをする。

【チャレンジングな采配で得点を量産】

森保一監督はこの試合、初戦のオランダ戦から４人を入れ替えた。特筆すべきは守備ラインだ。中央は谷口彰悟に代えて板倉滉、右は渡辺剛に代えて冨安健洋を起用し、３バックの顔ぶれを大きく変えた。

林さんはこの人選について「センターバックのキャラクターを変えることで試合の色合いを変えられるチームは、このワールドカップに出場している他国を見ても、存在しない」と断言する。中盤は佐野海舟と田中碧がダブルボランチを組み、左シャドーには鎌田大地を起用。「かなりチャレンジングな采配だった」と林さんは評価しつつも、相手を押し込んだ状況で変化を加えるための意図が明確に見えたという。

チュニジアは５-２-３または５-４-１という守備重視の布陣を選択。エルヴェ・ルナール新監督を迎え、戦い方としては０-０で守り続け、カウンターかセットプレーで得点を狙う作戦だった。ところが日本はその目論見を開始わずか４分で打ち砕いた。

鎌田が左シャドーから右へ流れ、空いた中央のスペースに田中が察知して飛び込む。上田綺世から田中にボールが渡ると相手が中央を締め、左にいる中村敬斗にスペースが生まれた。中村が仕掛けてクロスを供給すると、鎌田がヒールで流し込んだ。「鎌田と田中の共存によって生まれた完璧なゴール」と林さんは評価した。

早々の失点でチュニジアのゲームプランは根底から崩れた。

「ボクシングで言えばKO。準備してきた守備もメンタルも、一発で全部やられたと思う」

31分には板倉の縦パスから上田がフィニッシュ。

「股の下を狙いながら、回転のかかっていないブレ玉で逆サイドへ。あの球速で打たれたらGKもお手上げ」

さらに83分、上田はヘディングでも魅せた。佐野のふわりとしたクロスに対し、空中で滞空時間を作り出し、ループシュートを選択。ボールはゴールに吸い込まれた。

「マイケル・ジョーダンかと思うぐらい空中で止まっていた（笑）」

【美しすぎる崩しから思い起こした４年前】

３点目は、田中の縦パスに上田がフリックし、抜け出した伊東純也が落ち着いてインサイドで流し込む。美しすぎる崩しで得点を決めた。

このシーンを見て林さんは「４年前のコスタリカ戦で置き忘れたものを取り返しに来たと思った。相手がブロックを作っても崩せるだけの力が、本当についたと感じる３点目だった」と感慨深く語った。

【チュニジア戦のMVPは田中碧】

上田が２ゴール１アシストという数字で際立ったが、林さんがMVPに選んだのは田中碧だった。

「上田はもちろんなのですが、背景を含めて考えると田中かなと。ワールドカップ初スタメンで、1戦目は途中からも出ていない状況で、試合に入っていくのは絶対に難しかったと思う。そのなかで期待に応えました。守備でもタフに戦っていましたし、しっかり効いていた」

勝ち点を４に伸ばした日本は、グループリーグ最終戦でスウェーデンと対戦する。チュニジア戦で鎌田のシャドー起用と田中のボランチ起用が機能したことで、「（三笘薫がいないことで生まれた）"左シャドーは誰にする問題"はいったん解決した」と林さん。「いろいろな戦い方のパターンが豊富になった。それが今の日本のいいところ」と次戦への期待を口にした。